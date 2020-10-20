Обеспечивать доступность банковского рынка для клиентов призвал президент Владимир Путин председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова на встрече в Кремле.

Банку исполнилось уже 20 лет. По основным показателям он входит в топ-5 по объемам кредитного портфеля, отметил Владимир Путин. "Банк сильно вырос за это время, и вырос он вместе с отраслью. Сельское хозяйство стало не просто эффективным бизнесом, оно стало драйвером российской экономики", - подчеркнул Борис Листов и поблагодарил за системные и своевременно принятые решения по развитию АПК.

Россельхозбанк работает в 82 регионах, обслуживает 7 млн клиентов. "Интересный факт: при вложении государством в банк 459 млрд рублей поддержка банком в свою очередь агропромышленного комплекса составляет 9,4 трлн рублей", - заметил докладчик. "Россельхозбанк входит в пятерку крупнейших российских банков и играет системообразующую роль в национальной экономике", - продолжил он. Банк - пятый по капиталу, пятый по привлечению средств и по кредитованию граждан, четвертый по объемам ипотеки и выдаче кредитов юридическим лицам. Но главное - безусловный лидер по финансированию агропромышленного комплекса. В 2019 году было профинансировано проектов на 1,3 трлн рублей, привел цифры Листов.

Работа банка неразрывно связана с реализацией государственных задач - в первую очередь по развитию АПК и сельских территорий. Он активный участник госпрограмм и нацпроектов. При этом инвестиции дают конкретные результаты, ощутимые в масштабах всей страны, заявил Листов. По его словам, каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо - продукция предприятий, построенных на деньги Россельхозбанка. За 20 лет поддержано свыше 5200 инвестпроектов.

Каждый третий кредитный рубль в АПК - от Россельхозбанка. В 2019 году банк направил на поддержку экспорта сельхозпродукции на 22 процента больше, чем в 2018 году. Рост льготного кредитования - 20 процентов, объем выдачи кредитов селянам увеличился на 13 процентов. В 2019 году банк профинансировал сезонные работы на 381 млрд рублей - это 72 процента рынка.

Каждый третий кредитный рубль в агропроме получен от Россельхозбанка

В этом году устойчивый рост кредитования сохраняется - "чтобы российские аграрии ни в чем не нуждались, а национальная экономика восстанавливалась ускоренным темпом", заверил докладчик. За восемь месяцев выдача льготных кредитов АПК выросла на 47 процентов, кредитов на сезонные работы - на 35 процентов, а в целом кредитная поддержка АПК дала плюс 29 процентов. "Сила банка в его клиентах, поэтому мы активно растим лидеров рынка как с точки зрения объемов производства, так и применения инновационных технологий", - также заявил Листов.

Президент спросил, увеличивается ли ипотечный портфель, и получил утвердительный ответ - особенно по сельской ипотеке. Отделения банка охватывают 75 процентов сельских территорий. "И наша цель, чтобы каждый житель села имел доступ ко всем необходимым финансовым продуктам и услугам как в отделениях банка, так и в цифровых каналах. В первую очередь люди хотят улучшить свои жилищные условия. Здесь на помощь приходит сельская ипотека", - отметил Листов. "Мы первые подключились к программе Минсельхоза и стали ее безусловными лидерами", - констатировал он. Кредитов выдано почти на 35 млрд рублей, до конца года может дойти до 100 млрд. "Причем за этими сухими цифрами стоит жилье для 17 тысяч семей", - заметил глава банка. Особо радует, что ипотеку стала брать молодежь: это 40 процентов заемщиков.

Банк также предоставляет целый спектр финансовых сервисов. Так, больше половины договоров на рынке агрострахования заключаются под его брендом. "Формируем комфортную среду для малого и среднего бизнеса АПК, а также для сельского и городского населения", - сообщил Листов. Благодаря такой экосистеме небольшой бизнес может найти все, чтобы эффективно и полноценно работать на селе.

"Доступность надо, конечно, обеспечивать для клиентов, доступность банковского рынка", - заметил Путин. "Это одна из первоочередных наших задач, - заверил собеседник. - Хотим стать центром обеспечения жизни людей, помочь им, поддержать...". "... деловую активность", - закончил предложение президент.

Второе направление - содействие экспортерам продукции АПК. Совместно с Минсельхозом и МГИМО открыли кафедру подготовки торговых атташе, рассказал Листов. Выпускники будут продвигать российскую сельхозпродукцию за рубеж. "Отлично", - одобрил Путин.