Чтобы послать электронную почту, жители поселка Центральный Костромской области приходили в школу - там кое-как работал модем, правда, медленно. Приходилось терпеть и ждать. Теперь все "летает". Благодаря нацпрограмме "Цифровая экономика" комфортный доступ к Сети получили и учебное учреждение, и ФАП, и администрация Родинского сельского поселения, к которой относится поселок. Возможность пользоваться современной связью получили также жители других регионов.

Директор школы в Центральном Светлана Смирнова с удовольствием рассказывает о "технологической революции":

- Главное - появилась скорость и связь! Сейчас ведь многое делается онлайн, сельские дети тоже должны иметь доступ к технологиям, тем более что не во всех домах поселка есть интернет.

Да что дома! Поселковая администрация до последнего времени тоже обходилась старыми способами коммуникации - стационарным телефоном, потому что сотовая связь здесь почти недоступна, да автомобилем, если необходимо было съездить в районный центр за 42 километра. - Вся связь с внешним миром была у нас по телефону и через школу, - признается глава поселения Виктор Юдинцев. - Если надо было какой-то документ послать в район по электронной почте, шли в школу и посылали оттуда. Теперь никуда ходить не надо, все свое.

Родинское сельское поселение небольшое. По сути, состоит из одного поселка Центральный, где живут около 130 человек. В местной школе-девятилетке учатся 19 ребятишек. Светлана Смирнова рассказывает: во время пандемии, когда все ушли на дистант, интернет был особенно нужен.

- У детей дома Сети нет. Как общаться? Поэтому поставили в школе специальный ящик, родители туда складывали тетради, мы проверяли домашние задания, давали новые, родители тетради забирали... Так вот и работали. Благо, все у нас в пешей доступности. Но теперь все меняется к лучшему: люди ставят спутниковые тарелки, подключают интернет.

Современную и доступную связь получили и школьники чувашской деревни Атнашево Канашкого района - там широкополосный интернет провели в начале учебного года. Здесь учатся 140 человек. - Раньше скоростью интернет не отличался. Это создало немало трудностей, когда учащихся отправили весной на дистанционное обучение, - рассказывает директор Николай Фролов. - Некоторые учителя проводили онлайн-занятия, сидя в компьютерном классе. Оборудование в школе оказалось не готово к резко возросшей нагрузке, часто возникали проблемы со связью. Теперь таких проблем нет.

Как сообщили "РГ" в республиканском министерстве цифрового развития, в этом году к широкополосному интернету подключили 110 социально значимых объектов. В следующем году высокоскоростной интернет дойдет более чем до тысячи школ.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" с начала года доступ к Сети получили почти 22 тысячи образовательных организаций, ФАПов, органов государственной власти и местного самоуправления, объектов МЧС, МВД и Росгвардии.

Между тем

В Югре продолжается реализация уникального для России проекта IT- стойбище. Стойбище - это место, где живут одна или несколько семей из числа коренных народов, в Югре - это ханты и манси. Они занимаются оленеводством, ловят рыбу и живут в такой дали от цивилизации. Для жителей стойбищ и задуман проект по обеспечению их полноценным доступом к цифровым услугам - не хуже, чем в больших городах. А для этого необходимо довольно дорогостоящее спутниковое оборудование, деньги на это идут из бюджета региона.

Чтобы добраться до стойбищ, специалисты проезжают огромные расстояния. Так, до стойбищ Василия Хорова и Виктора Лозямова в Ханты-Мансийском районе - два дня в пути только в одну сторону. Проехали 1500 километров на машине, 25 - на квадроцикле по тайге, 40 - на лодке по реке и еще прошли километра четыре пешком по болотам. Встретили по дороге медведя. Еще два дня ушло на установку оборудования. Зато теперь жители стойбищ, 75 человек, имеют доступ к интернету, а значит, и ко всем информационным проектам, которые реализуются в округе и стране. Есть возможность выйти на сайт госуслуг, вызвать врача, узнать всю информацию о предоставляемых социальных, образовательных услугах и т.д. Специалисты, к слову, тут же, на месте провели инструктаж главных по стойбищам - Василия Хорова и Виктора Лозямова - по всем ресурсам, необходимым жителям. Помогли им зарегистрироваться на государственных сайтах. Обещали помогать, если будут возникать проблемы. Отметим, в общей сложности в Югре сегодня действует уже 25 IT-стойбищ.

Подготовила Елена Мационг, Ханты-Мансийск