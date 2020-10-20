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Рубрика: Общество

Где ты, плато?

Улучшения ждут через 2 недели
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 238(8292)
Ситуация с COVID-19 станет стабильнее примерно через две недели, когда проявят себя принятые ограничения, считает главный внештатный специалист-инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Власти по-прежнему надеются, что вводить полный локдаун не потребуется. Однако локальные меры нужны в зависимости от ситуации в регионе.
Эпидемиологи говорят: если все будут соблюдать масочный режим и другие меры защиты, локдауна удастся избежать. Фото: РИА Новости Эпидемиологи говорят: если все будут соблюдать масочный режим и другие меры защиты, локдауна удастся избежать. Фото: РИА Новости
Эпидемиологи говорят: если все будут соблюдать масочный режим и другие меры защиты, локдауна удастся избежать. Фото: РИА Новости

"Нужно наблюдать, как будет развиваться ситуация, - говорит Владимир Чуланов. - Скорее всего, в течение ближайших двух недель еще будет наблюдаться какое-то нарастание, может быть, не столь динамичное, как сейчас. Но затем наступит период стабилизации заболеваемости".

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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Пока же количество и заболевших, и госпитализированных растет. К прошлым выходным показатель перешагнул за 15 тысяч новых случаев в день, к понедельнику достиг почти 16 тысяч, а во вторник составил 16 319. Только в Москве в понедельник отправили в стационары почти тысячу пациентов, а во вторник уже 1245. По оценке главы минздрава Михаила Мурашко, в стране загружено уже 90% коек для COVID-пациентов - более 160 тысяч из имеющихся 182 тысяч.

Что предпринимают регионы?

В Москве школьников начиная с шестого класса перевели на удаленное обучение. Более миллиона взрослых теперь тоже работают из дома. И начали штрафовать организации, которые распоряжение об удаленке не выполнили, - на 300 тыс. рублей. Плотность загрузки транспорта удалось уменьшить. При этом идут тотальные проверки ношения масок и перчаток - нарушителям грозит штраф 5 тыс. рублей. В кафе и барах ввели регистрацию посетителей с помощью QR-кодов. В Европе это сделали еще месяц назад, чтобы отслеживать контакты, когда кто-то заболевает. Концертные и кинозалы в столице продолжают работать, хотя есть случаи переносов спектаклей.

Вводят ограничения почти все регионы. В Севастополе решили закрыть и театры, и кинотеатры, ограничить экскурсии. Исключение сделано для спортивных мероприятий на воздухе, но и тут число участников - не больше 50.

В Подмосковье до 7 ноября закрыли музеи и выставки, ограничены спортивные зрелища.

В Саратовской области и Республике Алтай запретили работу ресторанов с 22 часов вечера до 8 утра. В Нижегородской области спортивные мероприятия до 15 ноября будут проходить без зрителей. Челябинская область, Марий Эл и Краснодарский край продлили режим повышенной готовности - до 1 ноября, 15 ноября и 31 октября соответственно. А рекомендацию оставаться дома и сдать тест на коронавирус при первых же признаках простуды оперштаб по борьбе с инфекцией дает для всех.

Главная цель - удержать заболеваемостьCOVID-19 под контролем

Хватит ли подобных, не слишком жестких ограничений, чтобы выправить ситуацию? Главная цель - удержать заболеваемость на уровне, когда больничных коек и врачей хватит, чтобы оказать помощь всем нуждающимся, и не сворачивать плановое лечение остальных заболеваний, как это было весной.

"Вопрос о введении локаута решает губернатор либо мэр совместно с главным государственным санитарным врачом региона в зависимости от эпидситуации. Сейчас такой необходимости нет, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время", - пояснил замдиректора по науке НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва ЦФО Московская область СФО Республика Алтай ПФО Саратовская область ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19

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