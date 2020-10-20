Состояние водителя в каршеринге проверит алкозамок

В автомобилях каршеринга в ближайшее время могут появиться алкозамки - устройства, которые не позволят запустить двигатель пьяному водителю. "Эта проблема актуальна для сервисов поминутной аренды, - рассказал "РГ" глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - Каждое десятое "пьяное" ДТП в городе происходит по вине водителей каршеринга".

Алкозамки - это устройства, которые встраиваются в систему зажигания. Они оснащены мундштуками. Водителю предлагается "дыхнуть в трубку". Если есть превышение по промилле алкоголя, система не даст завести машину. "В Европе такие технологии будут применяться во всех новых машинах с 2022 года, - подчеркнул Кирилл Щитов. - А в нашем каршеринге до сих пор нет ничего подобного". За пять лет существования московского каршеринга ни один оператор не сделал попыток поставить такие замки. Во-первых, из-за дороговизны самих устройств. Во-вторых, из-за ограниченности их функционала. Ведь алкозамок не среагирует на наркотическое опьянение. К тому же "дыхнуть" может и трезвый пассажир, а за руль все равно сядет пьяный. "Делимобиль" сейчас тестирует альтернативный вариант, напомнил заместитель операционного директора Гнэл Хачатрян. В приложении водителю предлагается решить несложные задания на скорость и внимание. И если он с ними не справится, система попросит сделать видеоселфи. Есть шанс, что пьяный не захочет сниматься и не станет начинать аренду. Однако в Мосгордуме пока настаивают именно на алкозамках. Но для этого нужно предусмотреть меры экономического стимулирования компаний, говорит Кирилл Щитов.

Он также настаивает на том, чтобы все каршеринговые компании проверяли своих клиентов по базам ГИБДД и Госуслугам. Пока такого доступа у операторов нет, но с 2021 года МВД обещает дать им такую возможность, отмечает Щитов. Пока компании составляют свои собственные рейтинги клиентов на основании данных автоматики. Они определяют агрессивность вождения и дисциплинированность клиента. Если, например, он вовремя не оплачивает штрафы, рейтинг понизится. А это повлияет на стоимость аренды.

Кроме алкозамков водителю предложат в приложении решить несложные задания на скорость и внимание

Власти Москвы так же призывают повысить минимальные требования к возрасту и стажу кандидата в водители. Сейчас есть компании, которые предоставляют возможность садиться за руль начиная с 18 лет и без всякого стажа. Этот вопрос является дискуссионным, говорит собеседник "РГ", и консультации по нему будут продолжены. В то же время почти решена проблема "эффекта тикающих часов". Водители, которые пользуются поминутной тарификацией, иногда стремятся скорее добраться до нужной точки и тем самым сэкономить. Отсюда - превышение скорости, проезды на "красный". Но компании и сами нашли способ с этим бороться - ввели фиксированные тарифы, когда в заданную точку можно доехать за заранее оговоренную цену.

Между тем

Во вторник на востоке Москвы на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы столкнулись Ford и каршеринговый Nissan. "Шеринговую" машину отбросило на тротуар. Она сбила проходившую мимо женщину. Прибывшие на место врачи попытались спасти пешехода, но не смогли - пострадавшая скончалась во время проведения реанимации. Причины смертельной аварии устанавливаются.