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Рубрика: Авто

Про мили и промилле

Состояние водителя в каршеринге проверит алкозамок
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 237(8291)
В автомобилях каршеринга в ближайшее время могут появиться алкозамки - устройства, которые не позволят запустить двигатель пьяному водителю. "Эта проблема актуальна для сервисов поминутной аренды, - рассказал "РГ" глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. - Каждое десятое "пьяное" ДТП в городе происходит по вине водителей каршеринга".
За пять лет существования московского шеринга ни один оператор не сделал попыток поставить алкозамки. Фото: РИА Новости За пять лет существования московского шеринга ни один оператор не сделал попыток поставить алкозамки. Фото: РИА Новости
За пять лет существования московского шеринга ни один оператор не сделал попыток поставить алкозамки. Фото: РИА Новости

Алкозамки - это устройства, которые встраиваются в систему зажигания. Они оснащены мундштуками. Водителю предлагается "дыхнуть в трубку". Если есть превышение по промилле алкоголя, система не даст завести машину. "В Европе такие технологии будут применяться во всех новых машинах с 2022 года, - подчеркнул Кирилл Щитов. - А в нашем каршеринге до сих пор нет ничего подобного". За пять лет существования московского каршеринга ни один оператор не сделал попыток поставить такие замки. Во-первых, из-за дороговизны самих устройств. Во-вторых, из-за ограниченности их функционала. Ведь алкозамок не среагирует на наркотическое опьянение. К тому же "дыхнуть" может и трезвый пассажир, а за руль все равно сядет пьяный. "Делимобиль" сейчас тестирует альтернативный вариант, напомнил заместитель операционного директора Гнэл Хачатрян. В приложении водителю предлагается решить несложные задания на скорость и внимание. И если он с ними не справится, система попросит сделать видеоселфи. Есть шанс, что пьяный не захочет сниматься и не станет начинать аренду. Однако в Мосгордуме пока настаивают именно на алкозамках. Но для этого нужно предусмотреть меры экономического стимулирования компаний, говорит Кирилл Щитов.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Закрепят ли ответственность каршеринга за техническое состояние машин

Он также настаивает на том, чтобы все каршеринговые компании проверяли своих клиентов по базам ГИБДД и Госуслугам. Пока такого доступа у операторов нет, но с 2021 года МВД обещает дать им такую возможность, отмечает Щитов. Пока компании составляют свои собственные рейтинги клиентов на основании данных автоматики. Они определяют агрессивность вождения и дисциплинированность клиента. Если, например, он вовремя не оплачивает штрафы, рейтинг понизится. А это повлияет на стоимость аренды.

Кроме алкозамков водителю предложат в приложении решить несложные задания на скорость и внимание

Власти Москвы так же призывают повысить минимальные требования к возрасту и стажу кандидата в водители. Сейчас есть компании, которые предоставляют возможность садиться за руль начиная с 18 лет и без всякого стажа. Этот вопрос является дискуссионным, говорит собеседник "РГ", и консультации по нему будут продолжены. В то же время почти решена проблема "эффекта тикающих часов". Водители, которые пользуются поминутной тарификацией, иногда стремятся скорее добраться до нужной точки и тем самым сэкономить. Отсюда - превышение скорости, проезды на "красный". Но компании и сами нашли способ с этим бороться - ввели фиксированные тарифы, когда в заданную точку можно доехать за заранее оговоренную цену.

Между тем

Во вторник на востоке Москвы на пересечении Измайловского бульвара и 11-й Парковой улицы столкнулись Ford и каршеринговый Nissan. "Шеринговую" машину отбросило на тротуар. Она сбила проходившую мимо женщину. Прибывшие на место врачи попытались спасти пешехода, но не смогли - пострадавшая скончалась во время проведения реанимации. Причины смертельной аварии устанавливаются.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин
В регионах Авто ПДД Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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