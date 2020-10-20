В Москве выпал первый снег

Днем во вторник, как и прогнозировали метеорологи, в ряде районов Москвы пошел первый снег.

Снег с дождем замечен в ряде районов северо-востока и северо-запада столицы. Также пользователи Instagram активно постят кадры с первым снегом из Дмитрова, Одинцова и других городов.

По прогнозам Гидрометцентра, предстоящей ночью в столичном регионе похолодает до минус 1. Заморозки также могут сопровождаться снегом.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. В связи с этим городские власти рекомендовали кафе и ресторанам Москвы закрыть летние веранды.