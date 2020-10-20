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20.10.2020 / 13:59
Текст: Сергей Бабкин

В Москве выпал первый снег

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Днем во вторник, как и прогнозировали метеорологи, в ряде районов Москвы пошел первый снег.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Синоптики рассказали, когда в Москве снова потеплеет

Снег с дождем замечен в ряде районов северо-востока и северо-запада столицы. Также пользователи Instagram активно постят кадры с первым снегом из Дмитрова, Одинцова и других городов.

По прогнозам Гидрометцентра, предстоящей ночью в столичном регионе похолодает до минус 1. Заморозки также могут сопровождаться снегом.

Ранее синоптики предупреждали об ухудшении погодных условий. В связи с этим городские власти рекомендовали кафе и ресторанам Москвы закрыть летние веранды.

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