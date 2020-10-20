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Рубрика: Общество

В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию

Текст: Мария Агранович
Несколько корпусов одного из ведущих технических вузов страны - МГТУ им. Баумана - во вторник закрыли на карантин. Роспотребнадзор в ходе проверки, инициированной Минобрнауки, выявил в трех корпусах "Бауманки" несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм, предписанных всем университетам в период пандемии коронавируса.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"По результатам проверки, проведенной в МГТУ им. Баумана, Роспотребнадзор вынес замечания по трем корпусам из 24 зданий университета, - прокомментировали "РГ" ситуацию в Минобрнауки. - Здания будут закрыты для полной дезинфекции".

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Уже в пятницу в вуз с ревизией снова приедут специалисты Роспотребнадзора. Если все нарушения будут устранены, в понедельник закрытые корпуса снова откроют двери для студентов. Согласно данным Минобрнауки, сейчас из 30 тысяч студентов и сотрудников МГТУ им. Баумана коронавирус подтвержден у 75 человек.

"Деятельность университетов в период пандемии осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки от 28 августа 2020 года № 1133, - напомнили в ведомстве. - В университетах должны соблюдаться профилактические меры: гигиеническая обработка рук антисептиками, измерение температуры бесконтактным способом не менее двух раз в день, нельзя пускать в здание посетителей с признаками инфекционных заболеваний. обязательно носить маски и соблюдать дистанцию".

"Все поверхности должны регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами, аудитории нужно проветривать. Только при соблюдении всех этих требований вуз может вести очные занятия", - отметили в Минобрнауки.

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