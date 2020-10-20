Суд в Рыбинске постановил взыскать с родителей малолетних вандалов 745 тысяч рублей. Однако решение в силу пока не вступило. В администрации города пояснили, что обе стороны его обжаловали: родители считают, что сумма возмещения нанесенного их детьми ущерба должна быть меньше, а в департаменте имущественных и земельных отношений горадминистрации, наоборот, полагают, что ее необходимо увеличить, поскольку в восстановление разрушенного пришлось вложить около миллиона рублей. То есть точка в деле еще не поставлена.

Энергию любителей уличной графики можно направить в цивилизованное русло. Во многих городах для этого проводятся акции и фестивали стрит-арта. Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Этот случай вандализма произошел в Рыбинске еще в 2018 году. Рано утром 28 августа подростки 12 и 14 лет, видимо, не знавшие, чем себя занять, зачем-то разбили гранитную облицовочную плитку на смотровой площадке на Волжской набережной. Как ребятишки резвились, запечатлели камеры видеонаблюдения, по этим записям юных хулиганов и нашли. Молодые люди во всем сознались.

- При участии городской администрации удалось установить личности хулиганов. Так как виновниками оказались несовершеннолетние, иск о взыскании расходов на ремонт был подан к родителям юных вандалов, - пояснил заместитель главы администрации Рыбинска Алексей Рябченков.

Смотровая площадка в створе улицы Луначарского была восстановлена лишь летом следующего года. На приобретение плитки из карельского гранита и сам ремонт из местного бюджета пришлось выделить почти миллион рублей.

И это отнюдь не единичный случай. Рыбинск с каждым годом становится благоустроеннее, красивее, в историческом центре города создан уникальный "Музей живой старинной вывески под открытым небом", то есть здесь все вывески на зданиях стилизованы под дореволюционные с "ерами" и "ятями", вдоль проезжей части стоят "старинные" фонари и ограждения. Особнячки с колоритной рекламой и весь воссозданный облик старого купеческого города неизменно вызывают восторг у туристов и в многочисленных фото расходятся по соцсетям.

Но любоваться преобразившимися улочками, как выяснилось, в Рыбинск приезжают не все. Например, ночью на 19 сентября компания вполне зрелых молодых людей разукрасила краской из баллончиков фасады многих зданий в исторической части города, а также стилизованные опоры освещения на улице Крестовой.

За разрушенную часть фонтана родителям придется ответить рублем.Если для кого-то это будет уроком - уже хорошо

Вычислили "героев" тоже по записям с видеокамер. Причем они даже не прятали лица, видимо, не подозревая о наличии записывающей аппаратуры. Вандалов на этот раз оказалось шестеро: пятеро 24-25-летних "художников" приехали из Ярославля, один был местный. Против них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в иных общественных местах, совершенные группой лиц).

- Глава Рыбинска встречался с владельцами пострадавших зданий, достигнуты договоренности о скорейшем восстановлении облика фасадов. Выработан механизм дальнейших совместных действий администрации и предпринимателей по компенсации части расходов на восстановление покрытия, - рассказал Алексей Рябченков.

Горадминистрация через суд также намерена взыскать с вандалов средства на восстановление испорченных опор уличного освещения, а собственникам зданий власти рекомендовали помимо материального ущерба требовать возмещения и ущерба морального, "чтобы этим молодым людям подобными вещами никогда больше не хотелось заниматься".

Правда, надежды на то, что резонансные дела о вандализме и многотысячные выплаты за нанесенный ущерб заметно понизят разрушительную активность населения, пока довольно иллюзорны. Так, в начале октября в том же Рыбинске отдыхающие горожане разбили основание нового фонтана в парке микрорайона Волжский - пострадала часть гранитной плиты, закрывающей технологическое окно. Примечательно, что ломать начали дети, забравшиеся для игр в чашу фонтана, а доломали подростки. Родители, сопровождавшие детей, замечания отпрыскам не сделали.

- Кроме как безответственностью со стороны взрослых - а именно они находились рядом - произошедшее назвать нельзя, - считает директор городского департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. - Для игр есть детские и спортивные площадки. При таком отношении в городе не сохранится ничего. Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

То есть за разрушенную часть фонтана родителям тоже придется ответить рублем. Если хотя бы для кого-то это будет уроком - уже хорошо.

Комментарий

Денис Добряков, глава Рыбинска:

- Одно из средств в борьбе с вандалами - камеры видеонаблюдения, установленные в городе. Благодаря им нам удалось вычислить и тех, кто несколько лет назад варварски снял облицовку со смотровой площадки на набережной, и тех, кто в новом парке начал разрушать детские аттракционы, и тех, кто изуродовал совсем недавно около 30 зданий в историческом центре города. Материалы с камер мы направляем в правоохранительные органы, с которыми налажено сотрудничество. Такие совместные действия позволяют устанавливать личности вандалов, предъявлять им обвинение и взыскивать с них ущерб в пользу города. Но, к сожалению, до сих пор нет четкой границы между вандализмом и уличным искусством. Это достаточно серьезная проблема. Уличные художники считают свои произведения искусством, а мы, власть, - очередным актом вандализма. Во многих городах для уличных живописцев уже не первый год устраивают состязания, позволяющие выявить местные таланты. Продумываем, можно ли это воплотить в Рыбинске. Прорабатываем места, где уличные художники смогли бы сублимировать свои творческие замыслы.