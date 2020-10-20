В Приморье зафиксировали второй за неделю случай массовой гибели рыбы

В приморском городе Артеме зафиксировали второй за неделю случай массовой гибели рыбы, сообщает РИА Новости.

На этот раз мор отмечен на реке Кневичанка в районе золоотвала Артемовской ТЭЦ. Как и в предыдущий раз, видео с места инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, что вода из реки ушла, и на отмели лежат сотни рыб. В администрации Артема сообщили, что случаем занимается Росприроднадзор. Рассматриваются разные версии.

Ранее "РГ" писала о случае гибели рыбы в реке Артемовка. О нем сообщили очевидцы, и факт подтвердился. Образцы погибшей рыбы направили на лабораторные исследования.