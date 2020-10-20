В нижегородском минздраве рассказали о состоянии раненых после стрельбы

Состояние бабушки Даниила Монахова, госпитализированной с огнестрельными ранениями, остается крайне тяжелым. Двое других пострадавших идут на поправку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав. Бабушку стрелявшего прооперировали в Борской ЦРБ, а затем перевели в отделение реанимации областной больницы имени Семашко.

Операции двум другим пострадавшим - женщине с огнестрельными ранениями живота и мужчине с простреленными ногами - провели в областной больнице имени Семашко.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов у себя в Instagram высоко оценил работу хирургов, приложивших все усилия для спасения пострадавших в поселке Большеорловском. "Бабушка жива. В крайне тяжелом состоянии, после массивной кровопотери и ранениями, несовместимыми с жизнью - жива. Нельзя сейчас делать прогнозы. Но прошли первые сутки. И поднялось давление с 50 до 110. Начали проявляться жизненно-важные функции организма", - написал он.

Напомним, 12 октября в Борском районе 18-летний Даниил Монахов расстрелял из ружья сначала свою бабушку, а затем случайных прохожих на улице. Три человека погибли на месте. Тело молодого человека с признаками суицида нашли на территории поселка утром следующего дня. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе - о халатности должностных лиц.