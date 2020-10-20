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20.10.2020 16:45
Рубрика: Происшествия

В Татарстане не подтвердилась информация о крушении вертолета

Текст: Олег Корякин (Казань)

Вероятное падение вертолета в Республике Татарстан не подтвердилось.

В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-2

Как пояснили в ГУ МЧС России по региону, при взаимодействии с Казанским управлением воздушного движения выяснилось, что 14.05 в поселке Вишневка Советского района Казани совершил благополучную посадку автожир типа "Альфа".

Возможно, что именно из-за особенностей конструкции летательного аппарата очевидец принял за падение вертолета штатную посадку.

Отметим, что в поисках возможного места ЧП было задействовано 31 человек и 11 единиц техники.

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