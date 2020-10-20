Правительство страны дало поручение минэкономразвития РФ и Ростуризму совместно с руководством Республики Северная Осетия - Алания в кратчайшие сроки определить график строительства горнолыжного курорта "Мамисон". В прошлом году подготовили документацию, так что сейчас можно приступать к работе.

Уже определен бюджет проекта - из федеральной казны в период с 2020 по 2023 год в него намечено вложить 7,3 миллиарда рублей. Кроме этого, по заявлению главы республики Вячеслава Битарова, еще около 10 миллиардов рублей готовы потратить на возведение гостиниц частные инвесторы. Очень серьезные намерения, если учесть, что это уже вторая попытка построить "Мамисон": в 2016 году проект закрыли, "зарыв" в горную инфраструктуру более двух миллиардов рублей.

На минувшей неделе тут побывал вице-премьер РФ Юрий Трутнев, являющийся куратором Северного Кавказа в правительстве.

- Мы осмотрели место, где запланировано строительство курорта. По поручению президента на него предусмотрены дополнительные средства в бюджете РФ, - подчеркнул вице-премьер во время совещания в Доме Правительства РСО - Алания по проблемам строительства "Мамисона". - Считаю, что с точки зрения природного потенциала место действительно уникальное. На территории будущего курорта есть источники минеральной воды. Есть также объекты культурного наследия, которые дадут людям новые впечатления. Хорошо и то, что инвесторы готовы, пока мы будем работать над горнолыжной инфраструктурой, заняться туристической деревней.

Надо сказать, что имидж этого проекта был подорван: в 2016 году его закрыли, вложив перед этим 2,2 миллиарда рублей в инфраструктуру. Тогда на "Мамисоне" построили большую часть автодороги - до Нижнего Зарамага (готовность составляла 74 процента), электроподстанцию и две высоковольтные ЛЭП длиной 23 километра (готовность 89 процентов); водозабор и водопровод (готовность 100 процентов). Была создана особая экономическая зона (ОЭЗ) площадью 40 тысяч гектаров, проведены межевание территории и ее предпроект-ная подготовка. Тем не менее работы заморозили, а незавершенные объекты начали разрушаться.

Поначалу курорт строили с расчетом на прием единовременно... 28 тысяч человек: неоправданное стремление к гигантизму смущало многих

Но в 2019 году глава Северной Осетии выступил с инициативой завершения масштабного проекта. Его поддержали в правительстве России. Было принято решение создать в республике особую экономическую зону туристско-рекреационного типа "Мамисон" и подписано соответствующее постановление Кабмина РФ. Следующим важнейшим шагом стало положительное заключение Главгосэкспертизы России о проектно-сметной документации на главные объекты.

С момента остановки работ кардинальным образом поменялось видение того, каким должен быть горнолыжный курорт. Поначалу его делали с расчетом на прием единовременно... 28 тысяч туристов. Такой гигантизм смущал многих. Сейчас концепция предполагает прием около 5700 человек, из них 2200 - это гости, которые приезжают отдохнуть на один день и не остаются ночевать. Еще 3500 туристов могут разместиться в отелях на территории гостиничной деревни "Калак".

По оценкам независимых экспертов, "Мамисон" действительно обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха в стране. Он расположен всего в 95 километрах от Владикавказа. Когда курорт заработает в полную силу, туристы получат в свое распоряжение горнолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот более двух тысяч метров (нижняя точка находится на высоте 2030 метров над уровнем моря, деревня Калак; верхняя - 4080, ледник Зарамаг).

- На первом этапе реализации проекта предполагается строительство инженерной инфраструктуры, горнолыжных трасс, двух канатных дорог, гостиничных объектов, рестора-нов и т. д., - рассказывает руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов. - Полностью будет облагорожена территория, появятся здания многофункционального центра, поисково-спасательной службы, полицейский участок, фельдшерско-акушерский пункт, открытая парковка.

Реализации этого проекта ждут и местные жители. По их словам, Мамисон как место отдыха был хорошо известен еще в СССР.

- Я родился и всю жизнь прожил в селении Сатат в Мамисонском ущелье, - рассказывает местный житель Юрий Туаев. - Когда-то здесь жизнь кипела - работали турбазы, люди приезжали со всей страны. Ведь места тут удивительно красивые! Но в 90-е годы все умерло, а люди ушли, оставшись без работы. Сейчас с нетерпением ждем, что горнолыжный комплекс "Мамисон" начнет работать. 15 лет об этом говорят, но сейчас движение, наконец, началось, дорогу вот достроили полностью. Раньше в селении было 65 дворов. Потом осталось 15. А теперь и вовсе по пальцам пересчитать. Я много лет работал инструктором, водил экскурсии в горы и на собственном опыте знаю, что у этого места колоссальный потенциал. Его только надо раскрыть - и "Мамисон" станет крупнейшим и самым востребованным курортом на Северном Кавказе.

Мнение

Алексей Коренев, аналитик федеральной группы компаний "Финам":

- Вторая волна коронавируса, которая может оказаться значительно мощнее первой, заставляет власти сейчас экономить бюджетные средства. Скорее всего, будет секвестирование казны, и тогда заморозят все проекты, без которых можно временно обойтись. А для завершения строительства "Мамисона" требуются немалые деньги - более семи миллиардов рублей. Так что есть риск, что проект могут отложить или вновь заморозить. Ну или найдут альтернативный вариант: будут поддерживать стройку на минимальном уровне, не проводя масштабных работ, - до тех пор, пока не минует кризис в экономике, вызванный пандемией. И только после этого "Мамисон" завершат.