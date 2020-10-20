Заместитель председателя правительства России - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития регионов Северного Кавказа, пригласил Федора Конюхова принять участие в обсуждении проекта превращения Эльбруса в курорт мирового уровня. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера.

Эльбрус - самая высокая гора Европы (5642 метра), ее склоны круглый год покрыты льдом и снегом, здесь есть все возможности для занятий самыми разными видами спорта. Пик круглый год привлекает спортсменов, альпинистов, да и просто любителей природы, однако до сих пор его посещение, как утверждают эксперты, носит довольно хаотичный характер.

- Гора Эльбрус притягивает к себе туристов, - говорит Юрий Трутнев. - Задача, которую ставит перед нами правительство, - создать курорт международного уровня, чтобы люди захотели приехать на Эльбрус. Для этого нужна высококачественная туристическая инфраструктура, комфортные условия для отдыха и развлечения.

К работе планируется привлекать, как уже сообщалось, экспертов мирового уровня, таких как Федор Конюхов.

- У его команды есть богатейший опыт организации экспедиций высшей категории сложности во все уголки мира, - объяснил вице-премьер. - Специалисты знают, что нужно, чтобы территория стала популярной у туристов и спортсменов, на что нужно обратить более пристальное внимание.

Впервые знаменитый путешественник взошел на Эльбрус в 1992 году, перед экспедицией на Эверест. Позже он проводил здесь тренировочные полеты на планере, готовясь побить мировой рекорд, поднявшись на этом летательном аппарате на высоту свыше 15 километров. И в августе Конюхов снова покорил западную вершину горы, уже вместе с двумя сыновьями и старшей внучкой.

"Мы должны защитить гору от массового, беспорядочного посещения: нужно, чтобы Эльбрус принимал лимитированное количество людей"

- Приятно было видеть на горе много молодежи, готовящейся к восхождению или спускающейся с вершины. В 1992 году склоны были практически пустыми. Эльбрус - это вдохновляющая гора, после восхождения на которую хочется отправиться к новым вершинам, - отмечает Федор Филиппович.

В первую очередь предлагается создать новую инфраструктуру. Причем массовая застройка должна быть систематизирована и архитектурно вписываться в ландшафт, а для торговли определят специальные зоны. Сейчас на курорте 15,4 километра обустроенных горнолыжных трасс, семь подъемников (три из них современные гондольного типа), около 800 гостиниц разного уровня комфорта - от демократических баз до изысканных отелей. Однако, по мнению руководства, для реализации грандиозных планов нужно... упорядочить доступ к двуглавой горе.

- Чтобы Эльбрус стал курортом мирового уровня, необходимы законы по аналогии с действующими в Австрии или Швейцарии - о горных территориях, экологии, о национальном парке, - уверен гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев. - Мы должны защитить гору от массового, беспорядочного посещения. Нужно, чтобы Эльбрус принимал лимитированное количество людей: не столько, сколько влезет, как сейчас - до 20 тысяч, а порядка пяти-шести тысяч восходителей в год. Во всем мире восхождение на горы, особенно на популярные вершины, обходится дорого, введен так называемый пермит - пропуск на вход в какую-либо зону ограниченного для иностранцев доступа.

Каждый год поток отдыхающих растет, а вместе с ним и свалки мусора на курорте. В начале сентября состоялся субботник, в ходе которого добровольцы за день собрали и вывезли рекордное количество отходов - 50 тонн. При уборке был обнаружен строительный мусор, разливы ГСМ, залежи пластика, разметываемые ветрами по ледникам. И одна из причин экологической проблемы - в бесконтрольном посещении горы.

Сказывается и доступность гиганта-вулкана. За определенную цену компании даже предлагают путешественникам на ратраках достичь высоты 5,2 тысячи метров. Некоторые высаживаются с вертолета и потом выкладывают в соцсетях фото с надписью: "Я был на Эльбрусе". Однако любой поход - это всегда испытание себя, своих физических возможностей. Поэтому оптимальной точкой подъема на "крышу Европы" механизированным способом эксперты считают станцию Гара-Баши - 3847 метров.

Главное, ради чего туристы едут на Эльбрус, на Чегет, - это занятие экстремальными видами спорта: сноуборд, слалом, фрирайд, внетрассовое катание. Поэтому в ближайшие два года на склонах планируется строительство девяти трасс общей длиной 8260 метров и трех канатных дорог на высотах от трех до 4,2 километра. На это выделено 5, 7 миллиарда рублей.

На первом этапе будет построена подвесная маятниковая канатная дорога от станции "Гара-Баши" до станции "Приют 11". Ее протяженность составит около 1169 метров. Подняться и спуститься по ней смогут около 560 человек в час. Впервые одним из источников энергоснабжения станет солнечная электростанция. Дорога будет доступна и для маломобильных граждан.

Затем обустроят две горнолыжные трассы - "синюю" и "красную" в районе существующей станции "Кругозор", круглогодичную кресельную канатную дорогу "Мир" - "Мир-2". А завершит проект в 2022 году строительство гондольной канатной дороги "Мир 2" - "Карниз левый" протяженностью около 820 метров. На станции "Мир-2" площадью 1500 квадратных метров появятся кафе, медпункт, туалеты, мультимедийный музей альпинизма и штаб спасательного отряда.

Однако, как отметил Юрий Трутнев, проект не должен ущемлять интересы населения. Без его поддержки, без понимания, что модернизация курорта создаст новые рабочие места, ничего не получится.

Весь мир - на полотне

Буквально на днях Федор Конюхов представил в Краснодарском краевом художественном музее своеобразный отчет о своих экспедициях по всему миру. Здесь выставлено более 30 работ - картины, графика, скульптура. На полотнах - и раскаленные пески Африки, и подсвеченные холодной зеленью океанов айсберги Антарктиды, и альбатросы - верные спутники кораблей в Южном полушарии.

Как рассказал путешественник, вместе с крупной отечественной инжиниринговой компанией он начал работу над созданием самолета "Альбатрос" с электрической силовой установкой и солнечными модулями. И, возможно, совсем скоро мы услышим о первом в мире беспосадочном кругосветном перелете на экологическом топливе.

Столичный акцент

По данным АО "Курорты Северного Кавказа", основную долю туристов на Эльбрусе составляют отдыхающие из Москвы и Московской области (57 процентов), Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ростовской области и Ставропольского края. Свыше 55 процентов туристов приезжают отдыхать в компании друзей, треть - с семьей. Традиционно высокими остаются показатели возвратности: 61 процент респондентов отметили, что приезжают на курорт не в первый раз, а 63 процента хотят вернуться сюда следующей зимой.

Тем временем

На склонах Эльбруса построена самая высокогорная канатная дорога, не имеющая аналогов в России и в Европе: нижняя станция подъемника "Мир - Гара-Баши" расположена на высоте 3455 метров над уровнем моря, верхняя - на высоте 3847 метров.