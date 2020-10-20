ГП утвердила еще одно обвинение против экс-главы Коми Гайзера

Генпрокуратура утвердила еще одно обвинительное заключение в отношении бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Уголовное дело возбудили по статье 286 УК РФ "Организация превышения должностных полномочий", сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в январе 2013 года глава региона помог директору одного из предприятий приобрести на выгодных для себя условиях землю, находящуюся в муниципальной собственности. Он хотел построить там многоквартирный жилой дом. Гайзер дал указание главе администрации Сыктывкара Ивану Поздееву и тот незаконно предоставил участки без торгов.

Шесть участков стоили почти 11,4 миллиона рублей, однако их отдали за 2,6 миллиона. Муниципалитету был принесен ущерб в 8,7 миллиона.

Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.