Клуб "Валдай" обсудил будущее мира на фоне пандемии

С тех пор, как пандемия до неузнаваемости изменила жизнь всей планеты, человечество успело впасть в ностальгию по "доковидному" миру. А ведь еще недавно в нем виделось столько изъянов. Но хотим ли мы по-настоящему вернуть "все, как было"? Что останется от концепции глобализации и открытых границ? Эти вопросы обсуждали участники международного дискуссионного клуба "Валдай", который собрался на свое ежегодное, уже семнадцатое заседание.

Как заметил модератор первой сессии, директор по научной работе Фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов, в клубе давно размышляли над тем, как разнообразить формат и придумать что-то новенькое. "Мы думали, думали, а оно само пришло! Но будем надеяться, что нынешний экспериментальный форум таковым и останется, хотя стопроцентной уверенности в этом нет", - признал Лукьянов. Впервые в истории клуба большинство иностранных гостей участвовали в дискуссии с российскими коллегами по видеосвязи. "Зато можно выйти в "зум" на фоне заставленных книжных полок и выглядеть умнее", - шутили они.

По мнению болгарского политолога Ивана Крастева, возглавляющего Центр либеральных исследований в Софии, зримым символом новой реальности стали пустые аэропорты, "из которых редкие пассажиры выбегают, как из зачумленного города". "Под глобализацией мы прежде всего имели в виду свободу передвижения, которая теперь серьезно ограничена. Но это связано не только с решениями правительств, но и с теми самоограничениями, которые мы сами на себя накладываем, - уверен эксперт. - Пандемия породила новый национализм. Он связан не столько с местом происхождения человека, сколько с выбором места жительства. Некоторые мигранты, получившие гражданство ЕС, в начале эпидемии решили выехать на родину, и европейские власти ими уже не интересовались". Но лишь после того как страны обособились, люди вдруг по-настоящему осознали, насколько мир взаимосвязан. "Во время первого карантина я находился в одной болгарской деревушке и был поражен, как сильно местные жители стали интересоваться тем, что происходит в других странах - в России, в Бразилии. Это один из главных парадоксов пандемии", - обратил внимание Крастев.

Гости форума не отказали себе в удовольствии предаться футурологии - порой весьма смелой

Его индийский коллега, президент фонда Observer Research Foundation Самир Саран убежден, что пандемия не только обострила вопросы идентичности, но и стала идеальным средством продвижения всевозможных идеологий и предрассудков. "В этом смысле она универсальна и для неолиберала, и для неоконсерватора. Одни будут доказывать, что надо еще больше инвестировать в глобальные процессы, другие призывать к усилению протекционизма, третьи защищать международные институты", - считает Саран.

Конечно же, гости форума не отказали себе в удовольствии предаться футурологии - порой весьма смелой. По версии господина Сарана, пандемия ускорит развитие искусственного интеллекта и биотехнологий, и уже на нашем веку "главная борьба развернется не за морские недра или космическое пространство, а за человеческое тело". А самый неординарный взгляд на будущее предложил экс-глава МИД Монголии Цогтбаатар Дамдин. По его мнению, в нынешних реалиях слишком много сюрреализма, чтобы искать ответы на вызовы в сфере рационального. "С рациональной точки зрения человеку невыгодно причинять вред ближнему, потому что это опасно, ведь можно получить ответ. Но такая логика не работала до тех пор, пока в религиях не появилась концепция греха, которая и стала сдерживающим фактором для миллионов. Возможно, пандемия тоже подведет нас к новым открытиям в нематериальной сфере", - заключил дипломат.