При крушении вертолета в Вологодской области погибли два человека

Жертвами падения вертолета в реку Сухону в Вологодской области оказались два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- На борту находились два человека, оба погибли, - отметили в ведомстве. - На земле жертв нет. Место падения вертолета обнаружено, он дрейфует по реке. С двух сторон к нему движется две лодки ГИМС МЧС России для его последующей фиксации и буксировки к берегу.

По факту падения вертолета ведет проверку Вологодская транспортная прокуратура. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ также начало доследственную проверку обстоятельств случившегося. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, в состав которой входит следователи и криминалисты СЗСУ на транспорте.

Перед падением вертолет врезался в высоковольтную линию электропередач. Как сообщила глава администрации Нюксенского района Светлана Теребова, в результате оказались обесточены деревни Леваш (население составляет 246 человек), Бобровское (143 человека) и Вострое (195 человек).