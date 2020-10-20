При расчете стоимости ОСАГО для жителей Крыма и Севастополя, имеющих украинские права, водительский стаж не должен обнуляться, заявили в Центробанке РФ.

Многие жители полуострова сохранили украинские водительские удостоверения. Они бессрочные и международные, менять их на российские права не требовалось.

С 24 августа этого года вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, согласно которым страховой тариф станет индивидуальным для каждого автовладельца. Стоимость полиса ОСАГО должна стать справедливой: те, кто ездит аккуратно, будут платить меньше, а те, кто лихачит, - больше.

Согласно указанию Банка России от 28.07.2020 № 5515-У "О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", для владельцев легковушек - физических лиц нижняя планка стоимости ОСАГО теперь составляет 2 471 рубль, а верхняя - 5 436. В пределах этих значений страховщики могут понижать и повышать тариф для каждого водителя.

Изменились некоторые региональные коэффициенты, а также коэффициент "возраст - стаж". Для начинающих водителей со стажем до трех лет он составляет от 1,93 до 1,53 в зависимости от возраста: чем моложе, тем выше стоимость полиса. В документе уточняется, что стаж водителей, не имеющих российского национального водительского удостоверения, считается равным нулю.

Между тем при обнулении стоимость полиса ОСАГО может вырасти более чем в полтора раза. К примеру, для водителей в возрасте 40 - 49 лет, которые за рулем более 3 лет, коэффициент "возраст - стаж" составляет 0,95, а при нулевом стаже - 1,59.

Как сообщили "РГ" в севастопольском отделении Банка России, 30 сентября Центробанк опубликовал официальное разъяснение по этому вопросу. В нем указано, что если территория преимущественного использования автомобиля Крым или Севастополь и у автовладельца - жителя полуострова - украинские права, то стаж не обнуляется, как для всех остальных иностранных водительских удостоверений, а засчитывается с момента их выдачи.

В разъяснении Центробанка говорится, что на основании статьи 12 Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ о принятии Крыма в Россию, в Республике Крым и Севастополе действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, без ограничения срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны госорганов РФ.

"Страховщики обязаны соблюдать соответствующее положение нормативного акта, в противном случае к ним применяются санкции, установленные законом об организации страхового дела", - отметили в пресс-службе отделения ЦБ РФ в Севастополе.

Если полис ОСАГО был приобретен после 28.07.2020 без учета стажа, указанного в украинском водительском удостоверении, то автовладелец имеет право на пересчет страховой премии. Для этого необходимо обратиться в страховую компанию. Если страховщик откажется вернуть "лишнюю" часть страховой премии, то страхователю следует обратиться в Банк России с жалобой. Это можно сделать через интернет-приемную на официальном сайте или другим удобным способом.