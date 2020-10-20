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20.10.2020 12:29
Рубрика: Власть

В Крыму назначен министр транспорта

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром транспорта республики Евгений Исакова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Совета министров Крыма.

Назначена и.о. министра транспорта Крыма

С сентября 2019 года по февраль 2020-го он исполнял обязанности главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в правительстве Севастополя. А затем был заместителем главы департамента.

Предшественника Исакова на посту главы регионального минтранса Сергея Карпова, проработавшего в этой должности два года, уволили 1 октября. Затем до назначения нового министра соответствующие должностные обязанности исполняла первый замглавы ведомства Татьяна Малий.

Карпов стал седьмым по счету министром транспорта, что покинул этот пост с весны 2014 года. По мнению главы Крыма, он так и не смог на должном уровне организовать ремонт дорог, что привело к затягиванию сроков сдачи в эксплуатацию многих объектов транспортной инфраструктуры.

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