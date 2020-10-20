В Крыму назначен министр транспорта

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром транспорта республики Евгений Исакова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале Совета министров Крыма.

С сентября 2019 года по февраль 2020-го он исполнял обязанности главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в правительстве Севастополя. А затем был заместителем главы департамента.

Предшественника Исакова на посту главы регионального минтранса Сергея Карпова, проработавшего в этой должности два года, уволили 1 октября. Затем до назначения нового министра соответствующие должностные обязанности исполняла первый замглавы ведомства Татьяна Малий.

Карпов стал седьмым по счету министром транспорта, что покинул этот пост с весны 2014 года. По мнению главы Крыма, он так и не смог на должном уровне организовать ремонт дорог, что привело к затягиванию сроков сдачи в эксплуатацию многих объектов транспортной инфраструктуры.