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Рубрика: Происшествия

Рекорд по взысканиям: Суд конфисковал у экс-министра Абызова 32,5 млрд рублей

Текст: Иван Петров
Гагаринский районный суд Москвы во вторник удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства денежных средств бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Ранее представители надзорного ведомства потребовали через суд взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход государства 32,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти деньги были получены незаконным путем - в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений.

Как уточнили сегодня в суде, с Абызова и пяти иностранных юрлиц взыскано в общей сложности 32 млрд 540 млн 718 тыс. 646 руб. 44 коп.

Суд арестовал новые счета по делу экс-министра Абызова

Стоит отметить, что это взыскание стало рекордным в России по объему имущества и средств, изымаемых у фигурантов уголовных дел по аналогичным искам. До этого стоимость нажитого преступным путем имущества, которое конфисковали в госбюджет, не превышала 10 миллиардов рублей.

Ранее прокурорская проверка показала, что при поступлении на госслужбу Михаил Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении. В частности, он не указал, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, было установлено, что в должности министра он продолжил заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая при этом доходы от подконтрольных ему юрлиц. Данный факт, считают в Генпрокуратуре, ему удалось скрыть путём оформления имущества на подставных лиц. Кроме того на Кипре и в Москве, по версии следствия, Абызов организовал теневые офисы, в целях конспирации размещённые в жилых квартирах.

В 2018 году Михаил Абызов, по данным Генпрокуратуры, "используя должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО"". Именно в результате этой сделки на счета подконтрольных ему иностранных компаний, считают в прокуратуре, поступили средства в размере более 32,5 млрд рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Прокурор: Михаил Абызов владел не менее 70 компаниями в Эстонии

Сам Абызов исковые требования не признал и просил отказать в их удовлетворении.

Напомним, Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Экс-министру было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и коммерческом подкупе. Расследование дела в настоящее время завершено. Всего в качестве обвиняемых, включая самого Абызова, к делу привлечены 16 человек, четверо из которых находятся в розыске.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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