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20.10.2020 14:12
Рубрика: Экономика

В Минэкономразвития исключили повторение локдауна в России

Текст: Светлана Ментюкова
Прогноз социально-экономического развития РФ на 2021-2023 годы не предусматривает вариант повторного локдауна, правительство по-прежнему придерживается этого варианта.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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"Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна", - подчеркнул Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что зарубежные страны действуют в той логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики. "По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, Правительство обсудило и утвердило прогноз", - подчеркнул министр.

Ранее Максим Решетников также говорил, что и в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается длительное сохранение определенного уровня санэпидограничений. При этом ни в одном варианте не заложен второй жесткий локдаун.

В свою очередь, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, глава профильного комитета Госдумы сообщил, что депутаты подготовили предложения к разрабатываемому Минэкономразвития законопроекту, которым вносятся поправки в различные законодательные акты в связи с принятием закона о защите и поощрении капиталовложений.

"В условиях нестабильности мирового рынка, цен на углеводороды, санкционного давления важны правила игры для инвесторов, развитие своих инвестиций, понимание, что никакие налоговые или иные изменения не затронут капиталовложения, и льготы, которые получат инвесторы, будут стабильны и не будут зависеть от экономической ситуации", - отметил Сергей Жигарев.

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