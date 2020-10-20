В Минэкономразвития исключили повторение локдауна в России

Об этом глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в ходе рабочей встречи с председателем комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигаревым.

"Мы по-прежнему исходим из того, что не рассматривается вариант повторного локдауна", - подчеркнул Максим Решетников, слова которого передает пресс-служба ведомства. Он отметил, что зарубежные страны действуют в той логике, осознавая последствия масштабных ограничительных мер для своей экономики. "По поручению председателя правительства мы нашли консенсус по прогнозу с Минфином, Правительство обсудило и утвердило прогноз", - подчеркнул министр.

Ранее Максим Решетников также говорил, что и в базовом, и в консервативном варианте прогноза предполагается длительное сохранение определенного уровня санэпидограничений. При этом ни в одном варианте не заложен второй жесткий локдаун.

В свою очередь, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, глава профильного комитета Госдумы сообщил, что депутаты подготовили предложения к разрабатываемому Минэкономразвития законопроекту, которым вносятся поправки в различные законодательные акты в связи с принятием закона о защите и поощрении капиталовложений.

"В условиях нестабильности мирового рынка, цен на углеводороды, санкционного давления важны правила игры для инвесторов, развитие своих инвестиций, понимание, что никакие налоговые или иные изменения не затронут капиталовложения, и льготы, которые получат инвесторы, будут стабильны и не будут зависеть от экономической ситуации", - отметил Сергей Жигарев.