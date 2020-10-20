Роспотребнадзор: Эпидпорог по ОРВИ превышен в 41 регионе России

По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышены в 41 субъекте России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано преимущественно среди взрослого населения.

Специалисты также отмечают, что во всех регионах страны продолжается вакцинация против гриппа, пишет РИА Новости. Прививки сделали уже 38,9 миллиона человек - 26,5% от численности населения.

Ранее сообщалось, что, по данным исследования американских ученых, переболевшие сезонными ОРВИ люди могут обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19). "Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут", - уточнили в Роспотребнадзоре.