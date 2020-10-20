Штаб Трампа призвал пересмотреть выбранные для следующих дебатов темы

Предвыборный штаб президента США Дональда Трамп направил письмо комиссии по президентским дебатам с просьбой пересмотреть темы, которые были выбраны для обсуждения на вторых дебатах с демократом Джо Байденом.

Ранее модератор словесного поединка ведущая телеканала NBC News Кристен Уэлкер определила темы: коронавирус, расовые вопросы, климат, национальная безопасность, американские семьи и лидерство. Однако руководитель штаба Трампа Билл Стипен призвал сделать упор на внешнюю политику "ради честности кампании и блага американского народа", пишет РИА Новости.

Представители действующего президента отмечают, что запланированные темы серьезны и заслуживают внимания, однако все они подробно обсуждались в ходе первых дебатов, "в которых президент Трамп одержал победу над модератором Крисом Уоллесом и кандидатом Джо Байденом", - отмечается в письме.

Напомним, в качестве тем первых дебатов, которые состоялись 29 сентября, ведущий телеканала Fox News Крис Уоллес выбрал коронавирус, экономику, протесты в США, кандидата на место в Верховном суде, данные о Трампе и Байдене и целостность выборов.

Очередные дебаты кандидатов состоятся 22 октября в городе Нэшвилл (штат Теннесси). Выборы президента намечены на третье ноября этого года.