Стартовал второй модуль программы "Женщина-лидер"

Стартовал второй модуль новой образовательной программы "Женщина-лидер" - проекта Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Образовательная программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

Напомним, о старте программы для женщин-лидеров заявила в начале сентября Председатель Совета Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Валентина Матвиенко. Программа направлена на формирование сообщества успешных женщин.

Образовательная программа состоит из четырех модулей: три - в режиме онлайн и один - в очном формате, который, если позволит эпидемиологическая ситуация, пройдет в декабре в подмосковном Солнечногорске на территории Мастерской управления "Сенеж".

Первый модуль был посвящен формированию персонального бренда, последующие касаются работы в команде, созданию и презентации проектов, современному этикету, достижению результатов в карьере и жизни.

- Лекторам второго модуля предстоит показать женщинам-лидерам, как создаются новые сообщества, - рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Мария Афонина. - Это главный инструмент в привлечении внимания к социальным проблемам в регионах России. Для грамотного продвижения социального проекта необходимо обладать базовым набором деловых качеств и уметь заводить полезные знакомства с экспертами из разных отраслей.

Участницы в течение всей программы, которая займет два месяца, будут реализовывать свои социальные проекты. На одном из онлайн-уроков эксперты расскажут, как работать с государственными структурами для их эффективного вовлечения в проект.

- Для некоторых проектов пока сформулирована только идея. А часть из них - уже функционирует, но авторы хотят повысить их эффективность, - отметила руководитель межмодульной части образовательной программы "Женщина-лидер" Марина Петрова. - Среди инициатив - много социальных, призванных решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.