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20.10.2020 10:28
Рубрика: Легковые авто

Старый Logan превратили в водородомобиль

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Совет по науке и промышленным исследованиям Индии Фото: Совет по науке и промышленным исследованиям Индии
Фото: Совет по науке и промышленным исследованиям Индии

В Индии представили первый созданный в стране водородный автомобиль. Сделали его на базе обычного Renault Logan первого поколения, вернее его лицензионной версии Mahindra Verito.

Фото: Пресс-служба Renault.
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Силовую установку на водородных топливных ячейках совместно разработали Совет по науке и промышленным исследованиям Индии и расположенная в Пуне корпорация KPIT. Топливные ячейки выполнены по типу низкотемпературных протонпроводящих мембран (Proton Exchange Membrane, PEM) - это собственное ноу-хау индийцев.

Мощность установки составляет 10 кВт*ч (13,6 л.с.), в ней реализовали несколько инноваций: в частности, мембранные электроды, суперлегкие металлические биполярные пластины, специальное программное обеспечение. Рабочая температура двигателя - 65-75 градусов по Цельсию, это идеально подходит для автомобилей.

Напомним, в топливных ячейках водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями - большой запас хода и быстрая заправка топливом (всего три минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар, выбросы диоксида углерода CO2 равны нулю.

Индийский Logan на топливных ячейках укомплектован баллоном для водорода весом 1,75 кг, в котором газ находится под давлением 350 бар. Полная заправка обеспечивает автомобилю запас хода 250 км. Максимальная скорость машины - 60-65 км/ч. Это чисто экспериментальная работа, в производство такой автомобиль запускать не планируют.

#Renault