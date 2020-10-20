Свыше 30 миллионов американцев досрочно проголосовали на выборах

Свыше 30 миллионов граждан США проголосовали досрочно на всеобщих выборах. Данные публикует портал United States Elections Project, созданный профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

"Общая цифра досрочно проголосовавших в США составляет 30 миллионов 242 тысячи 866 человек. Активнее всего свои голоса отдают избиратели в Техасе (4 064 685), далее идут штаты Калифорния (3 037 970), Флорида (2 509 245) и Северная Каролина (1 526 973). В штатах Джорджия, Мичиган, Вирджиния и Нью-Джерси свой выбор уже сделали свыше миллиона человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Напомним, всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. Граждане страны будут голосовать за вице-президента, а также выбирать 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий.

Соперниками за главный пост в стране являются ныне действующий президент США Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, и кандидат от Демократической партии Джо Байден. В предстоящий четверг, 22 октября, они должны встретиться на дебатах. Второй раунд которых состоится в городе Нэшвилл в штате Теннесси. Штаб Трампа уже посоветовал ему не перебивать Байдена на предстоящей встрече.