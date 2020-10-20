Toyota возглавила рейтинг самых дорогих автобрендов в мире

Компания InterBrand опубликовала список самых дорогих брендов в мире, в котором, разумеется, присутствуют и автомобильные. Самым дорогим признан бренд Toyota, который оценивается в 51,595 млрд долларов (-8% к стоимости по отношению к прошлому году).

На втором месте расположился Mercedes-Benz: 49,268 млрд долларов (-3%). Третье место занял BMW: его оценили в 39,756 млрд долларов (-4%).

За баварским брендом следует Honda: 21,694 млрд долларов (-11%), далее - Hyundai, стоимость которого равна 14,295 миллиарда. Стоит обратить внимание, что показатель вырос на 1%, у всех остальных участников рейтинга - падение.

На шестой позиции расположился бренд Tesla - дебютант списка, его стоимость оценили в 12,785 млрд долларов. Седьмую строчку занял Ford: 12,568 млрд долларов (-12%). Восьмое место - Audi: 12,428 млрд долларов (2%), девятое - Volkswagen: 12,267 млрд долларов (-5%).

Замыкает десятку лидеров самых дорогих автобрендов по версии InterBrand немецкий Porsche: 11,301 млрд долларов (-3%).