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Рубрика: В мире

Трамп призвал ФБР расследовать деятельность Байдена

Фото: Caitlin O'Hara / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Caitlin O'Hara / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Caitlin O'Hara / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Федеральное бюро расследований (ФБР) должно изучить деятельность кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Такое мнение высказал действующий президент Дональд Трамп.

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По данным пресс-пула Белого дома, Трампу был задан вопрос, должно ли бюро расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. "ФБР стоит расследовать его. На первый взгляд, более виновным быть невозможно", - цитирует ТАСС заявление американского лидера. При этом не уточняется, о ком из Байденов - отце или сыне - идет речь.

На днях газета New York Post опубликовала переписку Хантера Байдена. В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma благодарит Хантера за встречу с его отцом. В другом - просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Трамп уже обвинил своего оппонента во лжи и причастности к коррупции. На одном из митингов он также призвал посадить в тюрьму Байдена и его родственников.

Напомним, с именем Байдена связана скандальная история, которая привела в результате к началу процедуры импичмента Трампа. По сообщениям американской прессы, представители администрации Трампа якобы пытались отыскать на Украине компромат на Джо Байдена и помешать его борьбе за президентский пост на выборах в 2020 году. Демократы обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского. Однако Сенат Конгресса оправдал действующего президента по всем статьям обвинения.

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