В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Одним из главных событий стало возвращение на тренерский мостик рулевого питерского СКА и по совместительству сборной России Валерия Брагина. Во главе с ним армейцы сразу одержали крупную победу над подмосковным "Витязем" - 5:1.

Коронавирус стал в той или иной степени головной болью для всех клубов КХЛ. И питерский СКА - не исключение. Только вспышка ковида застала клуб не в процессе подготовки к сезону, как это произошло со многими, а уже во время "регулярки". Выигранный матч на выезде со "Спартаком" (2:0) стал на долгое время последним, который СКА провел в привычном составе. После него с коронавирусом слегли почти все игроки основы, а главное, в полном составе тренерский штаб, включая Валерия Брагина.

В итоге без своего наставника питерцам пришлось обходиться в течение месяца. В клубе не спешили форсировать возвращение Брагина. К примеру, неделю назад говорилось, что по медицинским показаниям ему нельзя находиться на льду или рядом со льдом.

Если подвести итог, с коронавирусом СКА справился в целом неплохо. За месяц в обойме основной команды побывало порядка 50 человек. Игрой при этом руководили самые разные люди, включая вице-президента клуба Романа Ротенберга. Последствия такой текучки оказались не столь разрушительными, как предсказывали многие. В 11 матчах команда одержала пять побед при шести поражениях (два из них по буллитам) и сохранила вторую строчку в Западной конференции.

По словам игроков, связь с Брагиным даже во время болезни тренера не прерывалась: специалист давал указания дистанционно. И все же возвращение Валерия Николаевича на скамейку явно добавило эмоций команде. Результат матча с упорным "Витязем" - тому подтверждение.

- Чувствую себя нормально, - признался Брагин во время послематчевой пресс-конференции. - Хотел бы поблагодарить тренеров Высшей хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги нашего клуба. Не раз говорили, что мы работаем в одной системе, в одном направлении. Роман Борисович тоже отработал хорошо. Хотел бы и ему сказать спасибо. Было в этой ситуации непросто, команда была не в оптимальном состоянии, но он выжал все, что на данный момент было можно. Благодарен всем тренерам и Роману Борисовичу за то, что в трудный момент взяли на себя ответственность и отработали как нужно.

Без Валерия Брагина СКА в течение месяца провел 11 матчей. Из них питерцы выиграли пять и в шести проиграли, при-чем в двух случаях - по буллитам

Пока одни возвращаются к нормальной жизни, у других форс-мажор только начинается. Так, по неофициальной информации, все больше больных коронавирусом у магнитогорского "Металлурга". И ближайшие матчи "сталеварам" придется провести без значительной части основного состава.

Но не одними ковидными новостями жив регулярный чемпионат КХЛ. Вчера омский "Авангард" обменял у хабаровского "Амура" на денежную компенсацию Наиля Якупова.

В 2012 году Якупов на драфте Национальной хоккейной лиги был выбран под первым номером "Эдмонтоном". Но с тех пор 27-летний форвард толком так и не оправдал всех ожиданий. Он сменил несколько клубов в НХЛ, пытался закрепиться в СКА, а после введения жесткого потолка оказался в "Амуре", в котором за 15 матчей набрал 7(1+6) очков.

"Авангард", по сути, дал Наилю еще один шанс попробовать проявить себя в топ-команде. По неофициальной информации ради этого Якупов пошел даже на существенное понижение зарплаты: вместо изначальных 70 млн рублей он будет получать в омском клубе 25 миллионов.

- Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки, - цитирует официальный сайт "Авангарда" генменеджера клуба Алексея Волкова. - На Наиля Якупова претендовали еще две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Главное - Наиль предельно мотивирован, поэтому согласился переподписать контракт на условиях нашего клуба.

А вот другой потенциальный мегатрансфер, судя по всему, не состоится. На днях прошел слух, что к "Спартаку" может временно, до открытия тренировочных лагерей НХЛ, присоединиться его знаменитый воспитанник Илья Ковальчук. Однако заинтересованные стороны возможность такой сделки не подтверждают. В частности, генеральный менеджер "красно-белых" Алексей Жамнов уже заявил, что у столичного клуба просто не хватит денег на 37-летнего форварда.

Между тем

Международная федерация хоккея опубликовала календарь матчей группового этапа молодежного (до 21 года) чемпионата мира-2021, который пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Сборная России, попавшая в группу В, сыграет 26 декабря с командой США, 28 декабря - с Чехией, 30 декабря - с Австрией и 31 декабря - со Швецией. В группе А сыграют сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Германии и Словакии. В плей-офф выйдут по четыре лучших команды из каждой группы. Все матчи в связи с пандемией коронавируса пройдут без зрителей.