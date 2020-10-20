Принят Государственной Думой 29 сентября 2020 года
Одобрен Советом Федерации 7 октября 2020 года
Внести в часть первую статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2010, N 1, ст. 4; 2011, N 50, ст. 7362; 2014, N 43, ст. 5792; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 53, ст. 8459; 2019, N 52, ст. 7818; 2020, N 14, ст. 2003) изменение, исключив слова "до назначения судебного заседания".
Президент Российской Федерации В. Путин