Установлен новый рекорд скорости для серийных автомобилей

Американский гиперкар SSC Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем в истории. В Неваде наделко от Лас-Вегаса машина смогла разогнаться до 533 км/ч. Это среднее значение после заезда в двух направлениях на перекрытом участке шоссе. За рулем автомобиля находился профессиональный гонщик Оливер Уэбб. При этом в отдельной попытке гиперкар смог достичь 532,93 км/ч.

В то же время пилот отметил, что показанные результаты - не предел способностей автомобиля: ему помешал боковой ветер и не лучшее состояние дорожного полотна.

Отметим, что формально предыдущий рекорд принадлежал Bugatti Chiron: французский гиперкар разогнался до 490,48 км/ч в прошлом году. Однако он проехал только в одну сторону. А двойную успешную попытку совершил в 2017-м Koenigsegg Agera RS, достигнув 447,19 км/ч.

Гиперкар SSC Tuatara создала компания Shelby Super Cars. Под капотом автомобиля 5,9-литровый мотор V8 с двумя турбинами, работающий на смеси E85 (85 процентов - этанол, остальное - бензин), мощность - 1750 л.с., привод задний. Коэффициент лобового сопротивления гиперкара составляет 0,279 - такой показатель необходим для установки рекорда скорости.

Цена SSC Tuatara - от 1,63 млн долларов. Ожидается, что всего построят 100 таких автомобилей.