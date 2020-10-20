В России стартовали продажи обновленного внедорожника Infiniti QX80

Марка Infiniti объявила о начале приёма заказов на полноразмерный внедорожник QX80 2020 модельного года.

Дизайн экстерьера автомобиля остался прежним, но при этом расширена цветовая гамма за счёт двух оттенков - чёрный Mineral Black и красный Coulis Red.

Главное - интерьер получил мультимедийную систему с полностью пересмотренной передней панелью и с двумя раздельными тачскринами диагональю 7 и 8 дюймов соответственно. Изменился и 7-дюймовый щиток приборов.

В базе QX80 оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л. с. Двигатель агрегатируется с 7-ступенчатым "автоматом". Полноприводный внедорожник с трёхрядным салоном и снаряжённой массой 2,8 тонны разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. Для автомобиля доступна система гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control.

Цены на обновлённый Infiniti QX80 с семиместным салоном начинаются от 5 740 000 рублей. Восьмиместная версия стоит от 5 755 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Infiniti.