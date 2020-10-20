Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.10.2020 08:45
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи обновленного внедорожника Infiniti QX80

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.

Марка Infiniti объявила о начале приёма заказов на полноразмерный внедорожник QX80 2020 модельного года.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Хозяйка Elantra рассказала, как проехала 1,6 млн км с родным мотором

Дизайн экстерьера автомобиля остался прежним, но при этом расширена цветовая гамма за счёт двух оттенков - чёрный Mineral Black и красный Coulis Red.

Главное - интерьер получил мультимедийную систему с полностью пересмотренной передней панелью и с двумя раздельными тачскринами диагональю 7 и 8 дюймов соответственно. Изменился и 7-дюймовый щиток приборов.

В базе QX80 оснащается 5,6-литровым бензиновым V8 мощностью 405 л. с. Двигатель агрегатируется с 7-ступенчатым "автоматом". Полноприводный внедорожник с трёхрядным салоном и снаряжённой массой 2,8 тонны разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,5 секунды. Для автомобиля доступна система гидравлической стабилизации кузова Hydraulic Body Motion Control.

Цены на обновлённый Infiniti QX80 с семиместным салоном начинаются от 5 740 000 рублей. Восьмиместная версия стоит от 5 755 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.
#Infiniti