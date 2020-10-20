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20.10.2020 16:34
Рубрика: Легковые авто

В Швеции сгорели электрокары Tesla, но Илон Маск не виноват

Текст: Константин Руссов

В шведском городе Мальмё в дилерском центре Tesla произошёл пожар, который уничтожил семь или восемь электрокаров (данные на момент публикации уточнялись).

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Самовозгорание электромобилей - дело, можно сказать, привычное, но на этот раз причина заключается не в этом.

Пожар охватил территорию площадью около 400 квадратных метров, распространение огня предотвратили пожарный расчёты. Причины воспламенения в настоящее время уточняются, но глава спасательной службы Магнус Кёлин уже высказал своё предположение: он уверен, что произошедшее - дело рук поджигателей.

Это далеко не первый случай, когда электрокары Tesla становятся жертвой поджигателей: в 2018 году в Амстердаме сгорели две машины Tesla, в прошлом году от поджога пострадал владелец Tesla Model X из Германии. Мотивы преступления до сих пор остаются неизвестными.

#Tesla