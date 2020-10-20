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Рубрика: В мире

Вашингтон заявил о готовности переговоров с Москвой по продлению СНВ-3

Текст: Алексей Чуриков

В США готовы немедленно провести встречу с представителями России для достижения соглашения по продлению договора СНВ-3. С таким заявлением выступила сегодня руководитель пресс-службы Государственного департамента США Морган Ортэгус.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Она отметила, что в Вашингтоне "высоко оценили" готовность России уладить имеющиеся разногласия. "Мы ценим готовность Российской Федерации достичь прогресса в вопросе о контроле над ядерными вооружениями. Соединенные Штаты готовы немедленно провести встречу, чтобы завершить поддающееся проверке соглашение. Мы ожидаем, что Россия уполномочит своих дипломатов сделать то же самое", - цитирует Ортэгус Assosiated Press.

Напомним, ранее сегодня российский МИД распространил заявление, согласно которому в Москве до сих пор не получали из Вашингтона какого-либо официального ответа на предложение президента России Владимира Путина продлить действие договора на год. На Смоленской площади также отметили, что это предложение подразумевает готовность сторон к разделить политическое обязательство о "заморозке" на год количества имеющихся у сторон ядерных боезарядов.

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