Видео: семья с двумя детьми чудом увернулась от потерявшей управление машины

Общий, один на всех, день рождения отныне будет праздновать в начале октября тайская семья - муж с женой и двое детей - из городка Сайбури (провинция Паттани). То, как они смогли спастись от наезда потерявшего управление автомобиля, иначе, как чудом и не назовешь.

Судя по видео, семейство совершило покупки в местном магазинчике и собиралось уже уезжать на мотоцикле (четверо - на одном! Хотя, наверное, в Таиланде в этом нет ничего необычного). Но за секунду до того, как мать семейства с младшим ребенком на руках была готова усесться за спиной у супруга, на улице показался черный седан.

Машина летела, стремительно меняя направление, то к правой обочине, то к левой. Что делал в этот момент ее водитель, сложно даже представить. Был пьян? Писал смс? Его хватил инфаркт? В отчете полиции по итогам ДТП этот момент был упущен.

Шум приближающегося автомобиля привлек внимание наших героев. Быстрее всех поняла, что что неладно, женщина, что неудивительно при материнском-то обостренном шестом чутье. Прижав в груди малыша, она опрометью отскочила на тротуар и тем спасла жизни, свою и младшего ребенка. Отец со старшим не удержали равновесие и упали с мотоцикла, но того расстояние, на которое они отлетели, хватило, чтобы уйти от наезда седана. Все живы. Чудо.