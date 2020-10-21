Англичанин раздавил на парковке чей-то суперкар McLaren

McLaren written off after being run over by Audi Q5 in Sainsbury’s car park https://t.co/8dZu3JnRiZ pic.twitter.com/9AZf5KVXWa — Conflict (@macos9x) October 19, 2020

На парковке у супермаркета в английском городке Севенокс случилось необычное происшествие. Водитель кроссовера Audi Q5 умудрился каким-то образом заехать на крышу суперкара McLaren 570GT, после чего свалился с нее, и перевернулся, сообщает Metro.

Очевидно, что ремонт обеих машин обойдется во внушительную сумму. И Audi Q5 недешев, а уж McLaren и вовсе стоит 205 000 долларов (16 млн рублей). У суперкара серьезно повреждены капот, крыша и лобовое стекло. Причем каркас крыши выполнен из карбона - выпрямить не получится.

Но машины это ведь всего лишь железки.

"А как же люди?" - спросите вы. Не беспокойтесь, никто не пострадал. В момент аварии в McLaren никого не было, водитель Audi отделался легким испугом. Правда, извлекать его из машины пришлось спасателям - самостоятельно выбраться у него не получилось.