Автоконсьержи возьмут на себя все обслуживание машины

В Москве и Подмосковье постепенно раскручивается новый сервис автоконсьержей. Это люди, которые полностью берут на себя обслуживание машины. Смена резины, ТО, мойка и страховка - больше не ваша головная боль. Автоконсьерж за плату обслуживает, а вы только ездите. На этом и построен новый для России вид бизнеса.

Пока за это дело активно взялись каршеринговые компании. Например, в "Яндекс.Драйве" автоконсьерж входит в подписку на машины. Вы арендуете авто на срок до полутора лет. Например, в месяц за Volkswagen Polo платите 19 тыс. руб., а за BMW 5-й серии - 49 тыс. руб. Сами вы только ездите и заправляете автомобиль. Сервис, замена масла и прочих расходников по графику - это все услуги, входящие в подписку, они как раз и выполняются автоконсьержами. Связь со службой техподдержки можно держать в приложении. Консьерж при необходимости даже перегонит авто в то место, куда вам нужно. Словом, полнейший бизнес-класс.

В "Яндексе" консьерж-сервисом можно воспользоваться не только в рамках аренды. Есть отдельное приложение "Я.Автоконсьерж". Вам достаточно ввести данные своей машины и потом выбирать услуги. Например, комплексная мойка обойдется в 690 руб. при средней цене 900 руб. Базовое ТО с заменой масел и фильтров у консьержа будет стоить 5990 руб., тогда как обычная цена - около 8,5 тыс. руб. Предусмотрена техпомощь и эвакуатор в пределах МКАД по отдельному тарифу.

В скором времени консьержи появятся и в компании "ДелиСервис". Как видно из названия, это новый стартап федерального каршеринга "Делимобиль". Как рассказал "РГ" ее основатель Винченцо Трани, за время работы с каршерингом оператор накопил огромный опыт обслуживания большого парка автомобилей. И теперь его можно применить как для корпоративных, так и для частных клиентов. Главное преимущество таких сервисов - бесконтактная передача автомобиля и обслуживание без вашего участия. Как рассказывают представители компаний, работающих на этом рынке, если вы не сильно разбираетесь в техническом устройстве авто, то довольно часто становитесь жертвой "разводов" в автосервисах, сами того не подозревая. Не только "гаражные", но и крупные СТО порой грешат тем, что приписывают несуществующие неисправности. А все потому, рассуждают автоконсьержи, что мастера имеют процент от чека. И им выгодно по максимуму раскрутить клиента. А в случае с консьержами все работает как единая система. Обратная связь пользователя и техподдержки постоянно налажена, поэтому у всех участников цепочки задача одна - оставить клиента довольным.

Эвакуатор можно легко вызвать через мобильное приложение. Фото: bank cheating /iStock

На своем опыте с этим столкнулся владелец 14-летнего Peugeot Михаил. Через пару месяцев после покупки у "пыжа" появился неприятный скрежет спереди и рычащий звук сзади. На СТО посоветовали менять опоры амортизаторов. Вышло вместе с работой 11 тыс. руб. Каково же было удивление автолюбителя, когда уже к следующим выходным проблема вновь проявилась! Вот тут-то Михаил и позвонил автоконсьержам. Машину забрал вежливый человек, составил акт приема-передачи. И причину скрежета установили довольно быстро - заменили стойки стабилизатора. Но тут всплыла проблема с глушителем. Он прогорел, как и резонатор, и автоконсьерж подобрал дорогущие запчасти. И то - неоригинальные. Пока Михаил искал детали сам, шло время. Peugeot в итоге отремонтировали, однако на все про все ушло 12 дней!

Новый сервис здорово сэкономит время, но расходы могут оказаться выше запланированных

Как видно из других отзывов, "молодой" услугой успели воспользоваться сотни московских водителей. Отзывы попадаются полярные. Например, автоледи Аэлита - просто в восторге. "Мне нужно было поехать на машине мужа, - рассказывает она. - Все было хорошо, но на обратном пути она просто отказалась заводиться. Что делать - ума не приложу!" Девушка решила обратиться к консьержам. Впрочем, им удалось за приемлемую цену запустить двигатель, даже не уезжая на техобслуживание. Вероятно, сервисмены просто "прикурили" аккумулятор, а это не составляет особого труда.

А вот если обслуживание требует визита на СТО, могут возникнуть проблемы, как с "пыжом" Михаила. Как рассказывает владелец Mercedes Алексей, воспользовавшийся консьерж-сервисом на свою голову, ему нужно было срочно поменять свечи. Регламентный срок подошел, машина нужна была исправная, а вот времени на обслуживание не было - запланировал важные встречи. Он предупредил обо всем компанию и спокойно начал планировать день. "Ждал машину к 17.00, но даже к 20.00 не дождался", - констатировал клиент. Все потому, что хотели повести машину к официалам на Загородное шоссе, а потом почему-то передумали и поехали на Дмитровку. А на этой дороге вечером - всегда аншлаг! По пути в сервис выяснилось, что менять нужно не только свечи, но и лампу в фаре. После долгих переговоров владелец согласился: раз нужно - меняем. Пусть даже и с солидной доплатой. Но в конечном итоге с ремонтом затянули до позднего вечера. Mercedes, хотя и исправный, вернулся к хозяину значительно позже озвученного времени. А это сорванные встречи и потрепанные нервы. Но, справедливости ради, не факт, что самостоятельные хлопоты по поводу свечей и фары привели бы к результату раньше.

Конкретно

Плюсы

- Устранение всех заявленных неисправностей;

- Экономия собственного времени;

- Техподдержка в мессенджерах - всегда под рукой;

- Бесконтактная оплата.

Минусы

- Потеря времени: подбор запчастей может затянуться;

- Опоздания при подаче машины.