Автоконсьержи возьмут на себя все обслуживание машины

Пока за это дело активно взялись каршеринговые компании. Например, в "Яндекс.Драйве" автоконсьерж входит в подписку на машины. Вы арендуете авто на срок до полутора лет. Например, в месяц за Volkswagen Polo платите 19 тыс. руб., а за BMW 5-й серии - 49 тыс. руб. Сами вы только ездите и заправляете автомобиль. Сервис, замена масла и прочих расходников по графику - это все услуги, входящие в подписку, они как раз и выполняются автоконсьержами. Связь со службой техподдержки можно держать в приложении. Консьерж при необходимости даже перегонит авто в то место, куда вам нужно. Словом, полнейший бизнес-класс.
В "Яндексе" консьерж-сервисом можно воспользоваться не только в рамках аренды. Есть отдельное приложение "Я.Автоконсьерж". Вам достаточно ввести данные своей машины и потом выбирать услуги. Например, комплексная мойка обойдется в 690 руб. при средней цене 900 руб. Базовое ТО с заменой масел и фильтров у консьержа будет стоить 5990 руб., тогда как обычная цена - около 8,5 тыс. руб. Предусмотрена техпомощь и эвакуатор в пределах МКАД по отдельному тарифу.
В скором времени консьержи появятся и в компании "ДелиСервис". Как видно из названия, это новый стартап федерального каршеринга "Делимобиль". Как рассказал "РГ" ее основатель Винченцо Трани, за время работы с каршерингом оператор накопил огромный опыт обслуживания большого парка автомобилей. И теперь его можно применить как для корпоративных, так и для частных клиентов. Главное преимущество таких сервисов - бесконтактная передача автомобиля и обслуживание без вашего участия. Как рассказывают представители компаний, работающих на этом рынке, если вы не сильно разбираетесь в техническом устройстве авто, то довольно часто становитесь жертвой "разводов" в автосервисах, сами того не подозревая. Не только "гаражные", но и крупные СТО порой грешат тем, что приписывают несуществующие неисправности. А все потому, рассуждают автоконсьержи, что мастера имеют процент от чека. И им выгодно по максимуму раскрутить клиента. А в случае с консьержами все работает как единая система. Обратная связь пользователя и техподдержки постоянно налажена, поэтому у всех участников цепочки задача одна - оставить клиента довольным.
На своем опыте с этим столкнулся владелец 14-летнего Peugeot Михаил. Через пару месяцев после покупки у "пыжа" появился неприятный скрежет спереди и рычащий звук сзади. На СТО посоветовали менять опоры амортизаторов. Вышло вместе с работой 11 тыс. руб. Каково же было удивление автолюбителя, когда уже к следующим выходным проблема вновь проявилась! Вот тут-то Михаил и позвонил автоконсьержам. Машину забрал вежливый человек, составил акт приема-передачи. И причину скрежета установили довольно быстро - заменили стойки стабилизатора. Но тут всплыла проблема с глушителем. Он прогорел, как и резонатор, и автоконсьерж подобрал дорогущие запчасти. И то - неоригинальные. Пока Михаил искал детали сам, шло время. Peugeot в итоге отремонтировали, однако на все про все ушло 12 дней!
Как видно из других отзывов, "молодой" услугой успели воспользоваться сотни московских водителей. Отзывы попадаются полярные. Например, автоледи Аэлита - просто в восторге. "Мне нужно было поехать на машине мужа, - рассказывает она. - Все было хорошо, но на обратном пути она просто отказалась заводиться. Что делать - ума не приложу!" Девушка решила обратиться к консьержам. Впрочем, им удалось за приемлемую цену запустить двигатель, даже не уезжая на техобслуживание. Вероятно, сервисмены просто "прикурили" аккумулятор, а это не составляет особого труда.
А вот если обслуживание требует визита на СТО, могут возникнуть проблемы, как с "пыжом" Михаила. Как рассказывает владелец Mercedes Алексей, воспользовавшийся консьерж-сервисом на свою голову, ему нужно было срочно поменять свечи. Регламентный срок подошел, машина нужна была исправная, а вот времени на обслуживание не было - запланировал важные встречи. Он предупредил обо всем компанию и спокойно начал планировать день. "Ждал машину к 17.00, но даже к 20.00 не дождался", - констатировал клиент. Все потому, что хотели повести машину к официалам на Загородное шоссе, а потом почему-то передумали и поехали на Дмитровку. А на этой дороге вечером - всегда аншлаг! По пути в сервис выяснилось, что менять нужно не только свечи, но и лампу в фаре. После долгих переговоров владелец согласился: раз нужно - меняем. Пусть даже и с солидной доплатой. Но в конечном итоге с ремонтом затянули до позднего вечера. Mercedes, хотя и исправный, вернулся к хозяину значительно позже озвученного времени. А это сорванные встречи и потрепанные нервы. Но, справедливости ради, не факт, что самостоятельные хлопоты по поводу свечей и фары привели бы к результату раньше.
Плюсы
- Устранение всех заявленных неисправностей;
- Экономия собственного времени;
- Техподдержка в мессенджерах - всегда под рукой;
- Бесконтактная оплата.
Минусы
- Потеря времени: подбор запчастей может затянуться;
- Опоздания при подаче машины.