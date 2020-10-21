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Рубрика: Экономика

Беззаявительный порядок назначения детских пособий могут продлить до весны

Текст: Елена Манукиян
Пособия на детей до 3 лет, которые получают семьи с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов, предлагается продлевать автоматически до 1 марта 2021 года. Законопроект об этом 21 октября в первом чтении рассмотрят депутаты Госдумы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Упрощенный порядок назначения ежемесячных выплат уже был установлен и действовал в период с 1 апреля до 1 октября. В течение этого времени родителям не нужно было посещать органы соцзащиты для того, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления пособия. Обычно обращаться за ним необходимо при достижении ребенком одного года и двух лет, а также в случае смены места жительства семьи.

Фото: РИА Новости
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Сегодня автоматическое продление выплат на первого или второго ребенка по-прежнему актуально. Это позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции, считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. "Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции. При этом основным приоритетом по-прежнему остается социальная защита семей с детьми", - сказала она "РГ". В случае принятия закона, все справки для продления выплат по-прежнему будут собираться без участия граждан в порядке межведомственного взаимодействия.

Как рассказали в Минтруде, выплаты на детей до трех лет сегодня получают почти 1,6 миллиона семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются в рамках нацпроекта "Демография". При этом выплаты на первого ребенка получают свыше 880 тысяч семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Около 180 тысяч семей получают ежемесячные пособия на второго ребенка - из средств материнского капитала.

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