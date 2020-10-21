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Рубрика: В мире

Британия выделит 44 млн долларов на испытания вакцин с заражением людей

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство Великобритании выделит 33,6 миллиона фунтов (около 44 миллиона долларов) на программу по испытанию вакцин, в ходе которой впервые в мире добровольцев будут намеренно инфицировать новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского министерства здравоохранения.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Планируется, что испытания начнутся в январе, если к этому времени будут получены разрешения от регулирующих органов. В них примут участие 90 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, среди которых риск развития осложнений считается минимальным, пишет ТАСС. Ранее сообщалось, что заявки на участие подали две тысячи желающих.

На первом этапе специалисты выявят минимальную дозу вируса, необходимую для того, чтобы человек с высокой вероятностью заболел COVID-19. Затем инфицировать начнут добровольцев, ранее получивших различные вакцины от коронавируса. Предполагается, что это поможет определить наиболее перспективные препараты для проведения дорогостоящих клинических тестов, а также собрать дополнительные данные об эффективности вакцин. Испытания с контролируемым заражением также помогут узнать, помогает ли вакцина предотвращать не только заражение, но и передачу заболевания другим людям.

Новая программа будет осуществляться на базе больницы Ройал Фри в Лондоне. Добровольцы, которым придется провести в изоляции продолжительный срок, будут получать денежные компенсации. Первые результаты испытаний ученые и врачи надеются получить уже в мае 2021 года.

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