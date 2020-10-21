"Буханку" на гусеницах выставили на продажу в Казахстане

Редкая "Буханка" на гусеничном ходу с минимальным пробегом выставлена на продажу на крупном казахстанском портале объявлений "Колеса". Что любопытно, это не самоделка, а мелкосерийный вариант культовой модели УАЗа, который выпускают на небольшом предприятии в Нижегородской области. Называется модель - ТТС-34014 "Ветлуга".

Полноприводная "Буханка" и на четырех колесах - тот еще вездеход. А поставленная на гусеницы она и вовсе предназначена для тяжелого бездорожья, снежных целин и болот в любом климате, включая арктический.

Машина способна не только передвигаться по земле (со скоростью до 60 км/ч), но и плавать. И это неудивительно - потому что конструкторам удалось, по сути, соединить фургон с лодкой.

Оснащается "Ветлуга" двигателем ЗМЗ-409 объемом 2,9 литра, выдающим 143 л.с. Сочетается агрегат с механической коробкой передач. В салоне девять мест, включая водительское. При этом привычного рулевого колеса перед шофером нет - управлять вездеходом помогают рычаги.

Конкретный экземпляр был выпущен в 2013 году, но прошел только 260 км. Купить его можно в городе Павлодар за 7,8 млн тенге - примерно 1,4 млн рублей.