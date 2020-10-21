Дзюба: Если "Зениту" вылетать из Лиги чемпионов, то красиво

Капитан "Зенита" Артем Дзюба после поражения его команды от "Брюгге" в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов посетовал на то, что питерцы играли только 25-30 минут. Однако, по его словам, если "сине-бело-голубым" суждено покинуть турнир, то надо "вылететь красиво".

Встреча команд состоялась во вторник в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийского клуба со счетом 2:1. Решающий гол гости забили в самом конце игры.

"А как пропустили, сразу раскрепостились, забили, начали играть в свою игру. Имели потом много моментов, не забили, думали вот-вот додавим, забьем второй, но вместо этого получаем вот такое. Дома начинать так, конечно, нельзя. Наверное, не должна команда уровня Лиги чемпионов играть только 25-30 минут. Должны играть больше, матч идет 90 минут. Есть над чем подумать, должны играть смелее, агрессивнее", - сказал Дзюба, чьи слова приводит официальный сайт УЕФА.

По мнению капитана "Зенита", ничья стала бы более справедливым итогом встречи.

"Футбол есть футбол, если проиграли, значит, "Брюгге" заслужил, они сражались, но игра все же была ничейная. Даже если бы мы вничью сыграли, был бы осадок, что не дожали, хотя моменты были, в том числе у меня. В итоге пропустили такой необязательный, детский гол. Это уровень Лиги чемпионов, где малейшая ошибка, недоработка моментально наказывается", - считает Дзюба.

Лидер атак "сине-бело-голубых" уверен, что, несмотря на эту неудачу, у команды есть все шансы, чтобы исправить ситуацию.

"Мы, русские, россияне, любим придумать себе вот так, блин комом, а потом соберемся. Надеюсь, еще ничего не закончено. Будем надеяться, что поражение нас мобилизует, деваться некуда. Я считаю, что если что-то не получится, и будем вылетать из группы, то надо вылетать красиво. Надо играть с азартом, с мощью, потому что проиграть можно по-разному", - считает Дзюба.