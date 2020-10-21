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21.10.2020 22:59
Рубрика: Общество

Экипаж корабля "Cоюз МС-16" завершает 196-суточную вахту в космосе

Текст: Александр Емельяненков
Рабочая "пересменка" на борту Международной космической станции завершилась, и в ночь с 21 на 22 октября российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди покидают свой временный дом на околоземной орбите.
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

По заведенной традиции отбывающие попрощаются с коллегами, которым передали вахту на МКС. Накануне права и обязанности командира станции принял у Кристофера Кэссиди наш Сергей Рыжиков (это его вторая экспедиция на МКС), в роли бортинженера и космонавта-исследователя - россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс (у обоих - первый полет). Вслед за этим экипаж Анатолия Иванишина займет уже знакомые места в корабле "Союз МС-16", который доставил их на орбиту в апреле нынешнего года.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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А дальше, как следует из предварительной информации Центра управления полетами (структура ЦНИИмаш, входит в "Роскосмос"), будут закрыты переходные люки между возвращаемым кораблем и малым исследовательским модулем "Поиск" на российском сегменте МКС. По плановым расчетам это должно произойти еще сегодня, 21 октября, в 23:10 по московскому времени. Но сама расстыковка, то есть физическое отделение пилотируемого космического корабля от орбитальной космической станции, намечена на четверг, 22 октября, в 02:32 мск.

Примерно до пяти часов утра корабль "Союз МС-16" с двумя космонавтами и астронавтом будет находиться в свободном полете. А потом должна включиться двигательная установка и выдать строго определенный тормозной импульс. В 05:28 - разделение корабля на отсеки, еще через три минуты - вход спускаемого аппарата в атмосферу Земли, в 05:40 - команда на ввод основного парашюта.

Встречать спускаемый аппарат планируют в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Если все пойдет, как намечено, посадку ожидают в 05:54 по московскому времени.

Все этапы ожидаемого спуска экипажа корабля "Союз МС-16". ГК "Росскосмос"
Где смотреть

На сайте "Роскосмоса" будет организована прямая видеотрансляция трех важнейших операций.

Закрытие переходных люков между МКС и кораблем "Союз МС-16" - 23:10.

Расстыковка корабля "Союз МС-16" с МКС - 02:32 (начало в 02:20).

Посадка спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" - 05:54 (начало в 05:00).

Общество Космос

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