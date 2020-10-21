Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Американский астронавт Кристофер Кэссиди передал россиянину Сергею Рыжикову символический ключ от Международной космической станции. Церемония смены командования состоялась в американском модуле Destiny. Трансляция велась на сайте NASA.
"Сергей, я дарю тебе этот ключ. Поздравляю", - сказал командир 63-й экспедиции. По его словам, время, проведенное на МКС, было замечательным. Американец пошутил, что переданный ключ "символизирует инструмент для открытия российских люков".
Рыжиков прибыл на станцию неделю назад. Вместе с ним прилетели Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс. Новый экипаж проведет на МКС 177 суток. Запланированы 55 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. А Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вернутся на Землю 22 октября, пишет "Интерфакс".
.@Astro_SEAL handed over station command today to @Roscosmos cosmonaut Sergey Ryzhikov. The Exp 63 crew returns to Earth on Wednesday live on @NASA TV. More... https://t.co/dxZPs4DymV pic.twitter.com/NLtpCGqZTH— Intl. Space Station (@Space_Station) October 20, 2020