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21.10.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Глава Daimler назвал Китай главным рынком для Mercedes-Benz до 2030 года

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Глава немецкого концерна Daimler AG Ола Каллениус заявил, что Китай в ближайшие 10 лет укрепится в статусе крупнейшего рынка для Mercedes-Benz.
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Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили, компания будет развивать в КНР местное производство, поскольку напряженность в глобальной экономике возрастает - и это осложняет экспорт готовых машин.

Заявление топ-менеджера прозвучало на фоне ухудшения торговых отношений между США, Китаем и странами Европы.

"Ситуация стала гораздо жестче, доходит даже до торговых войн. Нам нужно посмотреть на наши производственные возможности и, где имеет смысл, изменить их положение", - цитирует Каллениуса Reuters.

В 2019 году Daimler AG продал в Китае 700 000 новых автомобилей. На втором месте по важности для концерна - США, там реализовали около 330 000 машин.

До 2030 года Daimler AG ожидает наибольшего роста продаж именно в КНР.

Фото: скриншот с youtube.com
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Председатель правления Daimler AG упомянул вышедшую из Евросоюза Британию. Сейчас между этой страной и ЕС проходят переговоры по взаимному обнулению таможенных пошлин, но стороны могут не договориться - и тогда будут применяться правила ВТО, что приведет к пошлинам друг против друга.

"В случае так называемого Brexit без сделки мы не будем открывать предприятия (в Великобритании- Прим.ред.), потому что это того не стоит, учитывая наши показатели продаж", - подытожил Каллениус, имея в виду продажи в Великобритании.

"Мы должны научиться жить по правилам ВТО", - заключил он.

#Mercedes-Benz