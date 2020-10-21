Глава Daimler назвал Китай главным рынком для Mercedes-Benz до 2030 года

Глава немецкого концерна Daimler AG Ола Каллениус заявил, что Китай в ближайшие 10 лет укрепится в статусе крупнейшего рынка для Mercedes-Benz.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на автомобили, компания будет развивать в КНР местное производство, поскольку напряженность в глобальной экономике возрастает - и это осложняет экспорт готовых машин.

Заявление топ-менеджера прозвучало на фоне ухудшения торговых отношений между США, Китаем и странами Европы.

"Ситуация стала гораздо жестче, доходит даже до торговых войн. Нам нужно посмотреть на наши производственные возможности и, где имеет смысл, изменить их положение", - цитирует Каллениуса Reuters.

В 2019 году Daimler AG продал в Китае 700 000 новых автомобилей. На втором месте по важности для концерна - США, там реализовали около 330 000 машин.

До 2030 года Daimler AG ожидает наибольшего роста продаж именно в КНР.

Председатель правления Daimler AG упомянул вышедшую из Евросоюза Британию. Сейчас между этой страной и ЕС проходят переговоры по взаимному обнулению таможенных пошлин, но стороны могут не договориться - и тогда будут применяться правила ВТО, что приведет к пошлинам друг против друга.

"В случае так называемого Brexit без сделки мы не будем открывать предприятия (в Великобритании- Прим.ред.), потому что это того не стоит, учитывая наши показатели продаж", - подытожил Каллениус, имея в виду продажи в Великобритании.

"Мы должны научиться жить по правилам ВТО", - заключил он.