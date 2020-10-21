Глава Евросовета созовет экстренный саммит ЕС по коронавирусу

Экстренный саммит глав государств и правительств Евросоюза, посвященный борьбе с COVID-19, пройдет 29 октября. О решении созвать саммит председатель Евросовета Шарль Мишель написал в своем аккаунте в Twitter.

"Приглашаю лидеров на неформальную видеоконференцию 29 октября 2020 года по COVID-19", - говорится в его сообщении.

Это будет уже третий по счету саммит ЕС в октябре. Первые два не были полностью посвящены проблеме коронавируса, тем не менее эта тема играла значительную роль в повестке встреч лидеров европейских стран.

Напомним, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Европе правительства стран вводят все новые ограничительные меры. Так, в Ирландии общенациональный локдаун объявлен с 21 октября. Власти Чехии с 22 октября вводят жесткие меры, создающие ситуацию, также близкую к локдауну.