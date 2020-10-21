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21.10.2020 15:02
Рубрика: В мире

Правительство Чехии ввело в стране новые ограничительные меры

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Правительство Чехии на своем экстренном заседании утром 21 октября ввело в стране новые ограничительные меры.

Этому предшествовал продолжающийся рост числа заболевших. Так накануне здесь был зафиксирован новый антирекорд: почти 12 тысяч выявленных за сутки граждан с коронавирусом. А всего сейчас в Чехии 113 тысяч человек, у которых болезнь протекает в активной фазе. Поскольку существующие клиники уже не справляются с волной новых пациентов, принято решение открыть ряд полевых госпиталей, а также оборудовать под стационары выставочные комплексы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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По сути дела, новые ограничения означают если не локдаун, то ситуацию очень близкую к нему. Так, с четверга запрещено свободное перемещение граждан, если оно не связано с выполнением рабочих обязанностей, посещением магазина или больницы. Ограничена работа госучреждений. Закрыто большинство магазинов и торговых центров. Маски теперь обязательны не только в закрытых помещениях, но и на улицах.

Правительство также выступило с призывом к врачам-добровольцам принять участие в лечении заболевших. В ближайшие дни, как сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, здесь ждут команду медиков из США, призванных помочь чешским коллегам.

Напомним, что весной все эти меры сопровождались еще и закрытием внешних границ Чехии, полным прекращением пассажирского сообщения по земле и по воздуху с другими странами. Сейчас международные рейсы отменены только в аэропорту города Брно. Прага пока не закрывает свое небо от полетов в города Европы, в Москву, США, на курорты Египта. Однако, если взрывной рост числа заболевших в ближайшие дни остановить не удастся, то, возможно, локдаун станет еще более жестким.

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