Госдума планирует принять закон о правительстве на следующей неделе

Госдума может принять законопроект о правительстве РФ в третьем чтении на следующей неделе. Об этом заявил журналистам глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников перед рассмотрением соответствующего законопроекта во втором чтении.

В вынесенном сегодня в повестку заседания документе прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию. В частности, президент сможет назначить главу кабмина только после утверждения кандидатуры Госдумой. Министров-"силовиков" президент будет назначать после консультаций с Совфедом, остальных - утверждать Госдума по предложению премьер-министра.

- Если сегодня все пройдет хорошо, на следующей неделе будем предлагать его для рассмотрения в третьем чтении для того, чтобы дальше он уже шел в Совет Федерации, - сказал Крашенинников.

Также вынесены на "пленарку" поправки в закон о Конституционном суде - документ в окончательном чтении может быть принят на следующей неделе во вторник, 27 октября. А законопроект о прокуратуре - уже в этот четверг, 22 октября, сообщил глава комитета.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в Конституцию. Кроме упомянутых документов - поправки в законы "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов. Эти документы сегодня вынесены на первое чтение.