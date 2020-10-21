Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе ОМС

Госдума приняла в первом чтении изменения в закон об Обязательном медицинском страховании, предполагающие передать Фонду ОМС полномочия страховщиков при организации помощи в федеральных медорганизациях.

"Федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что правительство в составе базовой программы ОМС будет устанавливать нормативы объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи в указанных учреждениях, а также затраты на эти цели.

Согласно пояснительной записке, предусмотренные проектом изменения направлены на повышение эффективности использования средств ОМС и предоставления медпомощи.

Законопроект также предусматривает уменьшение размера средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС страховой организации на расходы на ведение дела по ОМС, с 1-2 до 0,5-1 процента суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. Счетная палата в своем заключении к документу отметила, что в этом пункте есть риски отхода от страховых принципов и финансовая неустойчивость системы в целом.

Ранее документ был одобрен комитетом Госдумы по охране здоровья и комитетом по бюджету. При этом думский комитет по финансовому рынку в своем заключении обратил внимание, что вводимые изменения могут привести к вынужденному уходу с рынка страховых медицинских организаций.