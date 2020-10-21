Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.10.2020 18:00
Рубрика: Дороги

Переход почти не виден

Каждая третья авария в России - это наезд на пешехода
Текст: Владимир Баршев
Каждая третья авария в России - это наезд на пешехода. Такие данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Открывая совещание, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, председатель комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что задача комиссии - снижение смертности на дорогах. Он также обозначил основные проблемы, которые предстоит решить.

Фото: Сергей Михеев
Госавтоинспекция разъяснила, кого нельзя привлекать за непропуск пешехода

- Анализ смертности за 2019 год показал, что существует три ключевые причины, каждая из которых унесла более 4000 жизней, - заявил Марат Хуснуллин. - Это наезды на пешеходов, причем 80 процентов из них происходят вне пешеходных переходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу движения. Именно на этих факторах мы сконцентрируем свою работу.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников отметил, что за последние 7 лет количество наездов на пешеходов сократилось на четверть. Однако по-прежнему остается высоким. На их долю приходится треть всех дорожных происшествий и около 5 тысяч погибших только в 2019 году. При этом 917 смертельных случаев произошло на пешеходных переходах, то есть в местах, где они должны чувствовать себя в безопасности. Большинство из них - 72,3 процента - произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. На таких участках погибли 675 человек. Из тех наездов, которые произошли на регулируемых переходах, практически четверть - 23,9 процента, или 11 317 наездов на пешеходов на пешеходных переходах - произошло в столицах субъектов.

По словам Михаила Черникова, одна из причин наездов на переходах и тяжести их последствий - это скорость. По его мнению, в жилых районах и местах интенсивного движения пешеходов скорость необходимо снижать установкой соответствующих знаков, а также искусственных неровностей. А для контроля за соблюдением скоростного режима необходима установка автоматических комплексов фотовидеофиксации. Также предупредить водителей о приближении к пешеходному переходу поможет обустройство шумовых полос. Это задача для владельцев автомобильных дорог.

Три ключевых причины высокой смертности на дорогах: наезды на пешеходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу

Еще одна проблема, которая повышает опасность для пешеходов, - это отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры. А именно тротуаров, ограждений, а также оборудованных пешеходных переходов.

Необходимо сократить контакты пешеходов с движущимся транспортом. Этого можно достичь сооружением подземных и надземных переходов.

Нерегулируемые переходы необходимо сделать регулируемыми. Можно устанавливать так называемые вызывные светофоры с кнопкой. Также необходимо строительство тротуаров и установка перильных пешеходных ограждений, считает Михаил Черников.

Фото: iStock
Какие автомобили чаще всего попадают в крупные ДТП

Третьим фактором, способствующим наездам, Михаил Черников назвал плохую видимость пешеходов, недостаточную освещенность на дорогах или ее полное отсутствие. Здесь наиболее действенным может стать установка дорожных знаков и сигналов на пешеходных переходах, организация освещения самих переходов, а также подходов к ним.

Реализация этих мероприятий даст положительный эффект уже в ближайшее время. На более дальнюю перспективу правительственная комиссия наметила формирование удобной системы пешеходных маршрутов в городах. Также необходимо добиться от пешеходов обязательного использования предметов со световозвращающими элементами. Этому могут помочь массовые пропагандистские и социальные кампании.

Кроме того, каждому региону предложено разработать индивидуальные "дорожные карты" по повышению безопасности пешеходов с учетом анализа причин и условий совершения ДТП и природно-климатических особенностей. По мнению комиссии, это позволит подойти к проблеме комплексно и добиться нужного результата.