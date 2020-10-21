Каждая третья авария в России - это наезд на пешехода. Такие данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Открывая совещание, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, председатель комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что задача комиссии - снижение смертности на дорогах. Он также обозначил основные проблемы, которые предстоит решить.

- Анализ смертности за 2019 год показал, что существует три ключевые причины, каждая из которых унесла более 4000 жизней, - заявил Марат Хуснуллин. - Это наезды на пешеходов, причем 80 процентов из них происходят вне пешеходных переходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу движения. Именно на этих факторах мы сконцентрируем свою работу.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников отметил, что за последние 7 лет количество наездов на пешеходов сократилось на четверть. Однако по-прежнему остается высоким. На их долю приходится треть всех дорожных происшествий и около 5 тысяч погибших только в 2019 году. При этом 917 смертельных случаев произошло на пешеходных переходах, то есть в местах, где они должны чувствовать себя в безопасности. Большинство из них - 72,3 процента - произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. На таких участках погибли 675 человек. Из тех наездов, которые произошли на регулируемых переходах, практически четверть - 23,9 процента, или 11 317 наездов на пешеходов на пешеходных переходах - произошло в столицах субъектов.

По словам Михаила Черникова, одна из причин наездов на переходах и тяжести их последствий - это скорость. По его мнению, в жилых районах и местах интенсивного движения пешеходов скорость необходимо снижать установкой соответствующих знаков, а также искусственных неровностей. А для контроля за соблюдением скоростного режима необходима установка автоматических комплексов фотовидеофиксации. Также предупредить водителей о приближении к пешеходному переходу поможет обустройство шумовых полос. Это задача для владельцев автомобильных дорог.

Три ключевых причины высокой смертности на дорогах: наезды на пешеходов, вождение в нетрезвом виде и выезд на встречную полосу

Еще одна проблема, которая повышает опасность для пешеходов, - это отсутствие дорожно-транспортной инфраструктуры. А именно тротуаров, ограждений, а также оборудованных пешеходных переходов.

Необходимо сократить контакты пешеходов с движущимся транспортом. Этого можно достичь сооружением подземных и надземных переходов.

Нерегулируемые переходы необходимо сделать регулируемыми. Можно устанавливать так называемые вызывные светофоры с кнопкой. Также необходимо строительство тротуаров и установка перильных пешеходных ограждений, считает Михаил Черников.

Третьим фактором, способствующим наездам, Михаил Черников назвал плохую видимость пешеходов, недостаточную освещенность на дорогах или ее полное отсутствие. Здесь наиболее действенным может стать установка дорожных знаков и сигналов на пешеходных переходах, организация освещения самих переходов, а также подходов к ним.

Реализация этих мероприятий даст положительный эффект уже в ближайшее время. На более дальнюю перспективу правительственная комиссия наметила формирование удобной системы пешеходных маршрутов в городах. Также необходимо добиться от пешеходов обязательного использования предметов со световозвращающими элементами. Этому могут помочь массовые пропагандистские и социальные кампании.

Кроме того, каждому региону предложено разработать индивидуальные "дорожные карты" по повышению безопасности пешеходов с учетом анализа причин и условий совершения ДТП и природно-климатических особенностей. По мнению комиссии, это позволит подойти к проблеме комплексно и добиться нужного результата.