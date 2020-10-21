Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко вышел на бой против американца Теофимо Лопеса с травмированным плечом. 19 октября спортсмен перенес операцию.

Ломаченко и Лопес дрались в минувшие выходные, и по итогам 12 раундов все трое арбитров отдали свое предпочтение американцу, который стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 61,23 кг.

Как сообщает журналист портала Yahoo Sports Кевин Айоли, после поединка Ломаченко провели операцию, после которой он не сможет тренироваться около трех месяцев.

Проводивший операцию врач рассказал, что примерно за шесть недель до боя у него начались проблемы с плечом. И во время боя Ломаченко почувствовал боль. В итоге врачи диагностировали у украинца геморрагический бурсит.