Новости

ФАС признала Tele2 виновным в незаконном повышении цен на связь 12:33
В кабмине предлагают отменить нулевую пошлину на вывоз сырой древесины 12:29
Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов 12:28
Росздравнадзор проверит информацию о смерти 13 пациентов на ИВЛ 12:18
Власти назвали объем нелегальной заготовки древесины в РФ 12:12
МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников 12:11
В Новосибирске скончалась девушка, упавшая с дамбы после фотосессии 12:01
В Подмосковье задержаны педагоги погибшего при взрыве мальчика 11:51
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах 11:30
Минсельхоз не исключил введения квоты на импорт сахара в России 11:27
В Москве женщина отдала ребенка бездомным 11:26
Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году 11:21
"Аэрофлот" отменил плату за внесение изменений в билеты по России 11:20
Роуминг между Россией и Беларусью подешевеет с 1 ноября 11:17
Американские СМИ сообщили о счете Трампа в китайском банке 11:17
Вырос спрос на дальневосточный гектар 11:13
Фильм "Аванпост" Егора Баранова выйдет в формате сериала на ТВ 11:09
Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом 11:04
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Правительство определило новые правила для бытового мусора
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
21.10.2020 11:04
Рубрика: Спорт

Ломаченко дрался против Лопеса с травмированным плечом

Текст: Максим Домчев

Экс-чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBC и WBO украинец Василий Ломаченко вышел на бой против американца Теофимо Лопеса с травмированным плечом. 19 октября спортсмен перенес операцию.

Ломаченко не согласился с решением судей по итогам боя с Лопесом

Ломаченко и Лопес дрались в минувшие выходные, и по итогам 12 раундов все трое арбитров отдали свое предпочтение американцу, который стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 61,23 кг.

Как сообщает журналист портала Yahoo Sports Кевин Айоли, после поединка Ломаченко провели операцию, после которой он не сможет тренироваться около трех месяцев.

Проводивший операцию врач рассказал, что примерно за шесть недель до боя у него начались проблемы с плечом. И во время боя Ломаченко почувствовал боль. В итоге врачи диагностировали у украинца геморрагический бурсит.

Спорт Бокс

Главное сегодня

МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников
Минпросвещения не будет требовать от учеников носить маски в школах
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно