Мгновенная карма: байкер промчался по сплошной и попался полиции

И снова в нашей видеорубрике - карма, недремлющая, всевидящая и немедленно воздающая человеку сторицей за совершенное им добро или зло.

На это раз в неизбежности кармической "ответки" убедился безымянный американский байкер, владелец регистратора, на который и было записан этот ролик.

Судя по всему, наш герой решил проскочить намертво стоящую пробку, возникшую где-то на загородной трассе перед мостом. Байкер лихо пролетел пару сотен метров между стоящими легковушками, исправно держась сплошной полосы, не съезжая с нее ни на миллиметр. Видимо, думал, что полоса именно для мотоциклистов-велосипедистов и нанесена.

Но не тут-то было. Как из-под земли перед беспечным ездоком вырос бравый молодой полисмен, движением руки остановил ездока и молниеносно вытащил ключ зажигания байка. И жестом предложил отъехать к обочине, где уже стояли несколько автомобилей нарушителей.

Видеоролик на этом заканчивается, но битва экспертов в комментариях под ним только началась. Имел ли право американский полицейский отнимать ключ у американского нарушителя ПДД и вообще прикасаться к транспортному средству? Хороший вопрос, на который у нас пока нет ответа.