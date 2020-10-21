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21.10.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Минфин разъяснил, к каким доходам будет применяться НДФЛ по ставке 15%

Текст: Игорь Зубков
Минфин предложил не распространять повышенную ставку НДФЛ на нерегулярные доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты. Ставка в размере 15% будет применяться только к зарплате, дивидендам и другим периодическим и активным доходам свыше 5 млн рублей, связанным непосредственно с трудовой деятельностью.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Поправки об этом к законопроекту о повышении ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн рублей в год Минфин внес в правительство, говорится в сообщении ведомства. Сам законопроект Госдума приняла 21 октября в первом чтении.

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"Считаем обоснованным применение такого подхода, когда НДФЛ повышается для периодических выплат, при этом мера не затрагивает большинство нерегулярных доходов и разовых выплат, - отмечает Минфин. - В противном случае повышенный налог пришлось бы в том числе платить людям с невысоким уровнем доходов, что в целом противоречит концепции введения новой ставки налогообложения и принципу социальной справедливости. Например, пришлось бы применять ставку НДФЛ 15% даже в тех случаях, когда годовой заработок человека по месту работы далек от порога в 5 млн, но при суммировании с разовым доходом от продажи имущества он его превысил".

Повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 млн рублей в год.

"При определении параметров повышения ставки исходили из того, чтобы мера затронула лишь незначительную часть населения с высокими доходами, - подчеркивает Минфин. - И одновременно не привела к оттоку налоговых резидентов - в сравнении с другими странами ставка НДФЛ в России остается более привлекательной, даже с учетом повышения".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Налоговые органы самостоятельно исчислят сумму налога, которую необходимо доплатить по итогам налогового периода, подавать дополнительные налоговые декларации не потребуется, сообщает Минфин.

Дополнительные доходы от повышения ставки НДФЛ будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями. По оценке Минфина, они составят 190 млрд рублей за три года (с 2021 по 2023 годы).

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин НДФЛ и налоговые декларации

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